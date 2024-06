Csipes Tamara kijutott az olimpiára

Mint megírtuk, a páros válogatóverseny első felvonását megnyerő Kozák Danuta–Csipes Tamara kettős a második megméretésen nem ül egy hajóba, miután Kozák verbális bántalmazással és a csapat szétzilálásával vádolta meg a vele együtt olimpiákat és világbajnokságot nyerő versenyzőtársa édesapját, Csipes Ferencet. Kozák a négyesből is kikerült, Csipes honvédos csapattársával, új párostársával, Gazsó Dorkával, valamint az egyesben szintén jól szerepelt Pupp Noémivel és Fojt Sárával alkot csapathajót a péntek délutáni versenyen. A négyesből ugyancsak kiszorult olimpiai bajnok, Hadvina Dóra K-1 500 méteren nem jutott be a legjobb 9 közé sem...

