Csipes Ferenc: Csúsztatás, amit Kozák Danuta állított rólam

Úgy éreztem, Danuta provokál engem. Szó szót követett, a vita lezárásaként kétségtelenül vállalhatatlan sértést vágtam Danuta fejéhez, amiért most a nyilvánosság előtt is elnézést kérek. Minden egyéb viszont csúsztatás, szemtanúk is igazolhatják, hogy szó sem volt molesztálásról, pláne nem abúzusról.

– Amikor szerda este kilenc óra felé bementem a szolnoki edzőtábor társalgójába, hogy vacsorázzak és a kollégáimmal együtt meccset nézzünk, Kozák Danuta már ott gyúratott. A jelenléte azért lepett meg, mert a csapat többi tagjának kedd és csütörtök a gyúratás napja. Mint később kiderült, Dana egyedül élvezi azt a privilégiumot, hogy az ő kedvéért a masszőrünk, Klenyán Tamás akár a hétvégén és szerdán is leutazik Szolnokra. Beszélgetésbe elegyedtünk, amiből aztán szakmai vita kerekedett. Megkérdezte, hogy akkor másnap tényleg négyes edzés lesz, mire azt feleltem, igen, miként te is tudod, kipróbáljuk Fojt Sárival a hajót. Felhoztam továbbá az ismert kifogásomat, miszerint egyesben nem versenyzett, edzeni pedig nem jár le hozzánk, ezért nem tudom, milyen formában van, anélkül viszont nem lehet négyest építeni.

