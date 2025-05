Csillogó érmekért lapátoltak evezőseink

Megosztás itt:

A férfi kajak egyesek 500 méteres fináléjában két magyarért is lehetett szorítani, ráadásul mindketten esélyesek voltak a dobogóra. A párosban olimpiai második Nádas Bence és az 1000 méteren kétszeres ötkarikás ezüstérmes Varga Ádám is jól kezdett - egymás melletti pályán -, féltávnál Varga vezetett, de szorosan ott volt mellette Nádas. A második 250 méteren aztán a Ferencvárost erősítő Varga növelte előnyét, amely kitartott egészen a célig, mögötte pedig ádáz csata zajlott az érmekért. A második helyen végül a spanyol Alex Graneri, a harmadikon pedig az 1000 méter olimpiai bajnoka, a cseh Josef Dostal érkezett be. Nádas mindössze két századdal leszorulva a dobogóról negyedik lett.

Ugyanezen a távon párosban - amely olimpiai szám - Kurucz Levente és Opavszky Márk duója szinte tökéletes versenyt produkált. Már a rajtjuk is jól sikerült, féltávnál pedig a második helyen haladtak. Ekkor még a világbajnok portugálok haladtak az élen, de a magyarok 300 méter után "begyújtották a rakétákat", és a folytatásban már csak a hátukat nézhette a mezőny.

A nők hasonló számában két magyar egység is vízre szállt, közülük az olimpiai bronzérmes Pupp Noémi, Fojt Sára duónak sikerült jobban a döntő. Sokáig a középmezőnyben haladtak, a végén pedig nagy hajrával sikerült felkapaszkodniuk a harmadik helyre. Lucz Anna és Kiss Blanka ötödikként ért a célba. A győzelmet a lengyelek párosa, Martyna Klatt és Sandra Ostrowska szerezte meg.

A déli program utolsó döntőjében, a női kenu négyesek 500 méteres, hét hajót számláló mezőnyében ugyancsak két magyar egység volt érdekelt. Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka és Csorba Zsófia nagyszerűen versenyzett, a nézők nagy örömére gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott. A Horányi Dóra, Zagyvai Borbála, Győre Panna, Molnár Csepke összeállítású egység ötödikként zárt.

A férfi kenu kettesek 500 méteres versenyében Kollár Kristóf és Juhász István a hetedik helyet szerezte meg az erős mezőnyben. A győzelem az olimpiai bronzérmes spanyol Joan Antoni Moreno, Diego Dominguez kettősé lett.

A 200 méteres távon, egyesben csak a kenusoknál voltak érdekeltek a magyarok, duplán is, de egyikük sem tudott beleszólni a dobogós helyek sorsába: Takács Kincső hetedik, Opavszky Réka nyolcadik lett. A számot a spanyol színekben induló Viktoriia Yarchevska nyerte.

Az 5000 méteres futamokkal délután záruló szegedi viadal, amelyen 43 ország közel 800 versenyzője - köztük 49 magyar - indult, az év első nemzetközi versenye a gyorsasági szakágban.

Forrás: MTI

Fotó: MTI