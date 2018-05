Csányi nézőszám-növekedést vár az új stadionoktól

A stadionépítési láz ülteti a tévék elé a szurkolókat a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke szerint. Csányi Sándor nem vitatja, hogy a klubok is felelősek az üresen tátongó lelátókért. A közönségkapcsolatok javításáért az MLSZ-en belül munkacsoport alakult a Ferencváros vezérigazgatójának, Orosz Pál irányításával.

„Az elmúlt időszakban nagyon sok csapat játszott idegen helyen, otthoni meccseket is, éppen azért, mert felújítás, építés alatt állt az új stadion. Abba bízom, hogyha elkészülnek a stadionok és mindenki otthon játszik, kulturált körülmények lesznek, és annyiban segítettünk a csapatoknak, hogy indult Orosz Pál vezetésével egy munkacsoport, hogy csapatonként is felmérje, hogyan lehet eredményesebb közönségkapcsolatot is kiépíteni. Tehát adtunk tanácsokat, én bízom benne, hogy ez együtt fog járni a nézőszám növekedésével” – mondta a szövetség első embere.