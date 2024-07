Csaknem négyórás megnyitóval vette kezdetét a XXXIII. nyári olimpia Párizsban

Köszöntőt mondott Tony Estanguet, a szervezőbizottság vezetője, majd Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy nehezen lehetne jobb helyet találni az olimpiai eszme ünneplésére, mint Párizst, amelyben a NOB alapítója, az újkori olimpiák megálmodója, Pierre de Coubertin született. Kiemelte, hogy a párizsi olimpia az eddigi legfiatalosabb, befogadó, városi és fenntartható lesz, és most valósul meg először a nemek közötti egyenlőség. Hangsúlyozta, hogy az olimpikonok szolidaritást vállalnak egymásért, a világ minden szegletéből érkező sportolók bizonyítják, mire is képesek együtt az emberek.

