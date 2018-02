Csak hat csapat jut be a selejtezőből a BL csoportkörébe

A nagy csapatoknak nem nem kell aggódniuk – helyük az utóbbi években is szinte mindig biztos volt a Bajnokok Ligájában. A magyar csapatok azonban már nem lehetnek ennyire nyugodtak – az Európai Labdarúgó-szövetség reformja után még az eddiginél is nehezebb lehet magyar csapatként felkerülni a BL-főtáblára.

Már ezen a nyáron az új rendszer szerint kezdik meg a csapatok a selejtezőket – huszonhat csapat kerül a főtáblára, de mivel a magyar bajnokság csak a 33. a koefficienslistán, így az NB I bajnoka már az első selejtezőkörben kénytelen csatlakozni. A főtáblára a magas szintű bajnokságok (angol, spanyol, német, olasz) első négy helyezettjein kívül a lejjebb rangsorolt pontvadászatokból érkező csapatok kerülhetnek – a selejtezős csapatoknak összesen hat helyet tartanak fenn.

Horti Gábor szerint a magyar klubok ebből egy tanulságot vonhatnak le: még keményebben kell azon dolgozni, hogy feljussanak a főtáblára. „Június–július környékén már kisorozta magát az összes magyar csapat az összes kupából, ez még előbbre viszi ezt a határidőt. vagy pedig hát: most már nincs mit rakosgatni, hogy majd a következő körben belépünk, és majd akkor nagyon jók leszünk. Most már az elejétől fogva jónak kell lenni. Ez afféle tehertétel a kluboknak is, és feladatot kell végrehajtani, most már nem lehet tologatni a felelősséget” – véli a sportújságíró.

Bár az új rendszerben sokkal nehezebb lesz a kisebb országok csapatainak a BL főtáblájára kerülni, az UEFA vezetősége éppen az esélykiegyenlítésre hivatkozott, amikor az átszervezés mellett érvelt.

„Újra kellett gondolnunk az esélyegyenlőséget a klubfutballban is. A Nemzetek Ligája mutatja, hogy a válogatott-versenysorozatokat meg tudjuk újítani, de ugyanerre volt szükség az európai klubfutballban. Ez a reform szükséges volt, hogy több csapat kaphasson esélyt a Bajnokok Ligájában” – mondta Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke.

A legkisebb európai csapatok egy előselejtezőn vesznek majd részt, míg az első selejtezőkör július 10–11-én indul – vagyis még az oroszországi világbajnokság ideje alatt.