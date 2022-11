Cristiano Ronaldóval szerződést bontott a Manchester United

Megosztás itt:

Az angol együttes keddi közleménye szerint azonnali hatállyal váltak meg az ötszörös aranylabdás portugál támadótól, aki egy múlt heti televíziós interjúban kritizálta a klubot és Erik ten Hag vezetőedzőt is. Az MU-nál köszönetet mondtak Ronaldónak a csapatért tett szolgálataiért, illetve a legjobbakat kívánták neki és a családjának a jövőben. Mint írták, innentől kezdve csak a jövőre és a minél sikeresebb szereplésre koncentrálnak. A 37 éves csatár egy hete arról beszélt: úgy érzi, "elárulták" őt a Manchester Unitednél, és az volt az érzése, hogy néhány ember nem akarta, hogy ott legyen.

"Nemcsak ebben az évben van így, hanem már az előző évben is ez volt" - fogalmazott az ötszörös aranylabdás támadó, aki az együttest edző Ten Hagot is kritizálta mondván, nem tiszteli, mivel a holland szakember sem tiszteli őt, ráadásul szerinte szándékosan provokálta, amikor az utolsó percekben pályára akarta küldeni őt a Tottenham Hotspur elleni bajnoki mérkőzésen. "Néhány héttel korábban a Manchester City elleni 6-3-as vereség alkalmával azt mondta, a pályafutásom iránti tiszteletből nem cserélt be, majd ezt követően három percre be akar küldeni? Ennek semmi értelme" - fogalmazott a támadó, aki - miután megtagadta, hogy beálljon - a lefújás előtt távozott a kispadról.

Ten Hag a következő, Chelsea elleni mérkőzésen ezért a keretbe se nevezte Ronaldót. "Azt gondolom, hogy direkt csinálta, provokálni akart nemcsak akkor, hanem már korábban is. Nem adja meg nekem azt a tiszteletet, amit megérdemelnék. Valószínűleg ez volt az ok, amiért otthagytam a Tottenham elleni összecsapást, amit őszintén megvallva bánok. De az, hogy az edző három percet ad nekem, számomra elfogadhatatlan. Nem ilyen típusú játékos vagyok, tudom, mit tudok adni a csapataimnak" - nyilatkozott Ronaldo, aki hangsúlyozta: szereti a Manchester Unitedet, de mióta a sikeredző Alex Ferguson elhagyta a csapatot, semmilyen fejlődést nem tapasztalt, a klub nem ott tart, ahol kellene.

Ronaldo először 2003-ban, Ferguson hívására szerződött az MU-hoz, amellyel 2009-ig háromszor nyert angol bajnokságot, a Bajnokok Ligáját, az FA Kupát, a ligakupát és a klubvilágbajnoki trófeát egyszer-egyszer hódította el. Később a Real Madridban és a Juventusban játszott, mielőtt tavaly nyáron visszaigazolt volna a manchesteriekhez, amelyben azóta 54 tétmérkőzésen 27 gólt szerzett. Az MU-s karrierjét így összesen 346 mérkőzéssel és 145 találattal zárta. Ronaldo jelenleg a portugál válogatottal a katari világbajnokságon szerepel, az együttes a H csoportban csütörtökön Ghána ellen kezd, majd Uruguayjal és a Koreai Köztársasággal találkozik.

