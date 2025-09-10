Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak

Megosztás itt:

Cristiano Ronaldo a Magyarország–Portugália vb-selejtező második félidejében tizenegyesből volt eredményes. Az ötszörös aranylabdás támadónak ez már a 39. gólja volt világbajnoki selejtezőkön, ezzel beérte az örökranglista élén álló rekordert, a guatemalai Carlos Ruizt. Ronaldo végül a 2-3-as végeredmény kialakulása után hagyta el a pályát, majd a lefújást követően az öltözőfolyosón a másik csapatkapitány, Szoboszlai Dominik – akinek gyermekkori példaképe a portugál futballista – mezt cserélt volna vele.

Cristiano Ronaldo meze nem Szoboszlai Dominiké lett

Cristiano Ronaldo az öltöző előtt a Liverpool két magyar játékosával, Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal beszélgetett néhány mondatot, mielőtt a magyar válogatott csapatkapitánya a portugálok 7-es mezével szeretett volna távozni. Noha Szoboszlai a maga mezét odaadta Ronaldónak, ő a sajátját nem adta oda cserébe – ám a portugál támadó azt ígérte, hogy az október 14-ei Portugália–Magyarország találkozó után majd megkaphatja a Liverpool középpályása.

Fotó: Magyar Nemzet