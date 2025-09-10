Keresés

Sport

Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak

2025. szeptember 10., szerda 09:36 | Magyar Nemzet

A magyar labdarúgó-válogatott kedden 3-2-re kikapott Portugáliától a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában. Cristiano Ronaldo a góljával beállított egy rekordot, majd a mérkőzés után Szoboszlai Dominik mezét is megkapta, mielőtt a közösségi oldalán üzent.

  • Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak

Cristiano Ronaldo a Magyarország–Portugália vb-selejtező második félidejében tizenegyesből volt eredményes. Az ötszörös aranylabdás támadónak ez már a 39. gólja volt világbajnoki selejtezőkön, ezzel beérte az örökranglista élén álló rekordert, a guatemalai Carlos Ruizt. Ronaldo végül a 2-3-as végeredmény kialakulása után hagyta el a pályát, majd a lefújást követően az öltözőfolyosón a másik csapatkapitány, Szoboszlai Dominik – akinek gyermekkori példaképe a portugál futballista – mezt cserélt volna vele.

Cristiano Ronaldo meze nem Szoboszlai Dominiké lett

Cristiano Ronaldo az öltöző előtt a Liverpool két magyar játékosával, Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal beszélgetett néhány mondatot, mielőtt a magyar válogatott csapatkapitánya a portugálok 7-es mezével szeretett volna távozni. Noha Szoboszlai a maga mezét odaadta Ronaldónak, ő a sajátját nem adta oda cserébe – ám a portugál támadó azt ígérte, hogy az október 14-ei Portugália–Magyarország találkozó után majd megkaphatja a Liverpool középpályása.

 

A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

Fotó: Magyar Nemzet

 A Bokros-csomagot szeretné vissza Tisza-adó formájában a Tisza Párt új alelnöke, Forsthoffer Ágnes, és olyan szakértők, önjelölt politikusok gyülekeznek az ellenzéki párt körül, akik megszorításpártiak - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerdán a Harcosok órája című online műsorban, hozzátéve, az Orbán-kormány ezzel szemben arra törekszik, hogy csökkentse az emberek terheit.

Kapcsolódó tartalmak

