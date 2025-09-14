Crawford vitathatatlan világbajnok lett Álvarez legyőzésével

Megosztás itt:

A magyar idő szerint vasárnap hajnali, 12 menetes meccsen, amelyet több mint 70 ezer néző előtt rendeztek meg az Allegiant Stadionban, a két hét múlva 38 éves Crawfordot egyértelműen jobbnak látta mindhárom pontozó (116–112, 115–113, 115–113). Sikerével az amerikai megőrizte hibátlan mérlegét: 42. fellépésén a 42. győzelmét aratta, míg a 35 esztendős Álvarez 68 profi találkozója közül - két döntetlen mellett - most veszített harmadszor.

Crawford korábban kisváltósúlyban és váltósúlyban is vitathatatlan világbajnok volt, ezúttal nagyközépsúlyban lett a Boksz Világtanács (WBC), a Boksz Világszövetség (WBA), a Boksz Világszervezet (WBO) és a Nemzetközi Bokszszövetség (IBF) világbajnoka. Győzelméért - a spanyol Marca című sportnapilap értesülései szerint - 50 millió dollárt kapott, míg a trónfosztott Álvarez 150 millió dollárral vigasztalódott, pénzdíjaik amúgy még tovább emelkednek a fizetős televíziós közvetítésekből befolyó összegekkel.

Fotó: MTI/EPA/Ian Maule