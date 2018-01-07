2018. január 7.,
vasárnap, Attila, Ramóna napja

10°

Coutinhót rekordösszegért vitte a Barcelona

Hír TV

2018. január 7., vasárnap 11:00, frissítve: vasárnap 13:06

Hivatalossá vált a téli átigazolási időszak legjobban várt transzfere.

Az FC Barcelona 140 millió eurót fizet a Liverpoolnak Philippe Coutinhóért, ez angol átigazolási rekord. A 25 esztendős középpályás négy évet töltött Liverpoolban, ahol 152 meccsen 41 gólt szerzett, trófeát azonban nem nyert a vörösökkel. A brazil labdarúgó a BL-ben nem, csak a bajnokságban lehet a katalánok segítségére a pályán.

Hír TVvissza a címlapra
rekordsportátigazolásLiverpoolBarcelona

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Havas a pályán?

2

Hír TV

Nagy port kavart Orbán bajorországi látogatása

3

Hír TV

Csaba László: Ha nem lenne Brüsszel, hitelt kéne felvennie Magyarországnak

4

Hír TV

A Fideszt sejti az ellene indult zaklatási ügy mögött Havas Henrik

5

Hír TV

Matolcsy: Tartozik az állam, meg nem is

6

Hír TV

Titkolják a Soros-konzultáció eredményét?