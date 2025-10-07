Costa Ricába utaznak a magyar futsal legjobbjai, de nem pihenni

Megosztás itt:

A Magyar Labdarúgó Szövetség honlapja szerint Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány csapata jövő pénteken és vasárnap játszik edzőmérkőzést a közép-amerikai országban.

A spanyol szakvezető által összeállított játékoskeret szinte teljesen megegyezik azzal, amely szeptemberben Romániával szemben kiharcolta a kijutást a pótselejtezőn.

A szakmai stáb csak Pál Patrikra és Kajtár Mátyásra nem számíthat, helyettük Lux Bence Gábor és Győri Balázs szerepel a névsorban.

"Ez lesz az első összetartásunk, amelyen már az Eb-szereplést szem előtt tartva dolgozhat a csapat. Szeretnénk a lehető leghatékonyabban kihasználni a kontinenstornáig hátralévő időt, és minden pillanatot megragadni a felkészülésre" - nyilatkozta Sergio Mullor.

Hozzátette: Costa Rica válogatottja az elmúlt években rengeteget fejlődött, kiváló egyéni képességű játékosai vannak, ezért mindkét mérkőzésen a legjobb tudásuk szerint kell futballozniuk a magyaroknak, hogy jó eredményeket érjenek el.

A két csapat már többször találkozott egymással, legutóbb 2018-ban, amikor Budapesten előbb 2-0-s, majd 3-1-es magyar siker született, ugyancsak felkészülési meccsen.

A Rigában, Kaunasban és Ljubljanában sorra kerülő Európa-bajnokság csoportkörének sorsolására október 24-én kerül sor.