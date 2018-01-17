2018. január 18.,
csütörtök, Piroska napja

Búcsúzott a férfi-kéziválogatott az Eb-től

Hír TV

2018. január 17., szerda 19:53, frissítve: szerda 20:52

Ligetvári Patrik hiába küzdött, a magyar férfi-kézilabdaválogatott pont nélkül búcsúzott az Európa-bajnokságtól

Ligetvári Patrik hiába küzdött, a magyar férfi-kézilabdaválogatott pont nélkül búcsúzott az Európa-bajnokságtól

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Harmadik mérkőzését is elveszítette a magyar férfi-kézilabdaválogatott a horvátországi Európa-bajnokságon. Ljubomir Vranjes csapata Csehországtól kapott ki 33-27-re. Ezzel eldőlt, hogy az együttes nem jut tovább a csoportból.

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