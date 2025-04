Brutális izgalmak mentén győzte le a DVSC a Zalaegerszeget + videó

Megosztás itt:

Hegyi Krisztián és Pálfi Donát után tavasszal már a harmadik kapusát, a világbajnokságot is megjárt Gonda Suicsit is bevetette a DVSC, de a Zalaegerszeg elleni alsóházi derbin nem sokáig jelentett témát a japán játékos debütálása, hiszen a kezdés után nem sokkal Bárány Donát megszerezte a vezetést a házigazdának, egyben a debreceni csatár a góllövőlista élére lőtte magát. A támadó akár tovább is növelhette volna találatai számát, ehelyett a Zete egyenlített, a jelek szerint az sem volt figyelmeztető jel a hajdúságiak számára, hogy előzőleg Mim Gergely a kapufára fejelt. Másodjára már a kapuba bólintott a ZTE legeredményesebb játékosa, három perc múlva pedig a vendégeknél volt az előny Krajcsovics Ábel szépségdíjas megmozdulása után.

Nestor El Maestro még a szünet előtt cserélt, egyben szerkezetet is váltott, Szuhodovszki Soma beállásával pedig nyomban megélénkült a Loki játéka. Az egyenlítés a második félidőben jött össze Szűcs Tamás góljával, majd támadásban maradt a kiesés elől menekülő Loki, de nem tudta begyötörni az újbóli vezető gólt, holott erre voltak lehetőségei. A másik oldalon jól sikerült Márton Gábor vezetőedző cseréje (előtte ijesztő jelenetet követően kényszerből le kellett hoznia a tíz perccel korábban pályára küldött Olekszandr Szafronovot), Jack Ipalibo első labdaérintéséből indult, és ő is fejezte be azt a támadást, amely a ZTE 3–2-es vezetését jelentette. De a vezetés másodszori megszerzése sem volt elég a vendéggyőzelemhez, mert Brandon Domingues góllal tette fel a koronát jó teljesítményére.

A 3–3-as eredmény a hatperces hosszabbításban még változott: Dzsudzsák Balázs lövése még a keresztlécről pattant ki, Domingus viszont a 96. percben úgy talált be, hogy a labda a kapufa tövéről vágódott a hálóba. Parádés meccsen nyert 4–3 a DVSC!

