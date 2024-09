Brutális emelkedőkön küzdötte át magát a Vuelta a Espana mezőnye, köztük Valter Attila

A karaván már az első kaptatón szétszakadt az Alto de la Colladiellára menet, a tetőre Jay Vine ért fel elsőként, majd az ausztrál haladt az élen a következő harmadik kategóriás emelkedőn is. Az Alto de la Colladiella második megmászása is Vine-nak sikerült a legjobban, majd egy hétfős szökevény csoport csaknem három percre eltávolodott a főmezőnytől, amelyben az olimpiai negyedik Valter Attila is tekert. A szakaszt lezáró, több mint 50 perces hegymászás elején a háromszoros győztes, most az összetett második helyén álló szlovén Primoz Roglic kerékpárt cserélt, hogy eredményesebben támadhassa az éllovas ausztrál Ben O'Connort.

