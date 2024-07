Bronzért vívhat Muhari Eszter a párizsi olimpián

Az első percben nem volt aktivitás egyik fél részéről sem, ami sárga lapot vont maga után. Aztán Muhari lábszúrása pontatlan volt, Mallo-Breton pedig közben eltalálta őt. A következő akciónál viszont már ült az újabb lábszúrás, majd jó volt egy lerohanó támadás is. Francia egyenlítés után megint lábfejen szúrta ellenfelét a magyar párbajtőröző. Az első szünet után együttes találat következett, majd Mallo-Breton egyenlített. Újabb együttes után a francia feltartó szúrása volt pontos, aztán egy "adok-kapokból" Muhari jött ki jól. Hat-hatról indult a harmadik három perc, a hosszú előkészítések alatt csend volt a nézőtéren, hazai tusnál őrjöngés, magyar találatnál csalódott moraj. Mallo-Breton kétszer pontosan szúrt, miközben Muhari egyik találatát szabálytalannak látta a zsűri. A magyar párbajtőröző két tus hátrányban ment előre, de újabb találatokat kapott. Hat-tíznél nehéz helyzetben volt szűk másfél perccel a vége előtt és innen már nem is tudott fordítani. A francia vívó élt a lélektani előnyével, és végül hat tussal nyert.

A csapatban tavaly és tavalyelőtt is Eb-ezüstérmes párbajtőrözőnek, a szakág egyetlen magyar párizsi indulójának a döntőért a hazai közönség előtt szereplő Auriane Mallo-Bretonnal kellett megmérkőznie. A júniusi Európa-bajnokságon egyéniben második helyezett franciát a bemutatásnál hatalmas üdvrivalgás fogadta, és a későbbiekben is sok támogatást kapott a szurkolóktól. A két vívó a Grand Palais egyik belső erkélyén jelent meg, onnan köszöntötte a jelenlévőket, majd a széles lépcsőn lejőve érkezett a központi, emelt pástra.

Your browser does not support the video tag.