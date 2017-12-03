2017. december 3.,
vasárnap, Ferenc, Olívia napja

Bronzérmes a férfi kardcsapat a Gerevich–Kovács–Kárpáti vk-versenyen

Hír TV

2017. december 3., vasárnap 20:47, frissítve: vasárnap 21:00

Bronzérmes lett a magyar csapat a Győrben rendezett Gerevich–Kovács–Kárpáti férfikard-világkupa-versenyen. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású csapat az elődöntőben 45-43-ra kikapott az olaszoktól, a bronzmeccs azonban 45-40-re legyőzte az orosz együttest. A viadalt Dél-Korea nyerte.

 
A bronzérmes magyar válogatott tagjai, Szatmári András, Szilágyi Áron, Decsi Tamás és Gémesi Csanád (b-j) a Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kard világkupaversenyen.
Fotó: Krizsán Csaba / MTI
 

 

 
Szilágyi Áron (b) és az orosz Kamil Ibragimov a Gerevich–Kovács–Kárpáti férfikard-világkupaverseny csapatversenyének bronzmérkőzésén a győri Audi Arénában 2017. december 3-án. A magyar válogatott bronzérmet nyert
Fotó: Krizsán Csaba / MTI
Hír TVvissza a címlapra
vívásGerevich–Kovács–Kárpáti férfikard-világkupaverseny

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Simicska: Azt mondtam, hogy akkor itt „closing”

2

Hír TV

Virágzik a nyugdíjbiznisz

3

Hír TV

Változó mértékű lesz a nyugdíjemelés

4

Hír TV

DK: Orbán Ráhel rámutatott, apja pedig megveszi neki közpénzen

5

Hír TV

Nárcisztikus, megalomán: Orbánt ekézik a tengerentúlról

6

Hír TV

Kettős halál egy buszbalesetben