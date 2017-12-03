Bronzérmes a férfi kardcsapat a Gerevich–Kovács–Kárpáti vk-versenyen

REGGELI JÁRAT HÉTFÕN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, FARKAS KRISZTINA. FÕBB TÉMÁINK:
6.30 - KEZDÕDIK ELÖLRÕL A VÖRÖSISZAPPER. VENDÉG: KEPLI LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK.
6.40 - MEDDIG DRÁGULHAT MÉG A TOJÁS? VENDÉG: MOLNÁR GYÖRGYI, A BAROMFI TERMÉK TANÁCS TITKÁRA ÉS DAMNICZKI BALÁZS CUKRÁSZMESTER.
8.30 A PERONON: SZÉL BERNADETT, AZ LMP TÁRSELNÖKE, MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE.
ÉLESEN BÍRÁLTA ORBÁN VIKTORT AZ AMERIKAI ELNÖK BELSÕ TANÁCSADÓI KÖRÉNEK EGYIK MAGYAR TAGJA, AKI NÁRCISZTIKUSNAK ÉS MEGALOMÁNNAK TARTJA A MAGYAR KORMÁNYFÕT.
RADVÁNYI K. MIKLÓS: ORBÁN VIKTOR MEGPRÓBÁLJA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIT RASSZISTA, ETNIKAI VONALAK MENTÉN MEGOSZTANI.
SIMICSKA LAJOS: AZUTÁN SZAKÍTOTTAM ORBÁNNAL, MIUTÁN FELVÁZOLTA NEKEM, HOGY DIKTATÚRÁT AKAR KIÉPÍTENI MAGYARORSZÁGON.
A VÁLLALKOZÓ ÁLLÍTÁSA SZERINT AZ UTOLSÓ CSEPP A POHÁRBAN AZ VOLT, AMIKOR ORBÁN AZT MONDTA, AZ RTL KLUBOT MAJD MEGVESZI NEKI A ROSZATOM.
BERKECZ BALÁZS, AZ EGYÜTT POLITIKUSA JELEZTE: FELJELENTÉST TESZ AZ ÜGYBEN ÉS KÉRI, HOGY AZ ELJÁRÁS SORÁN ORBÁNT ÉS SIMICSKÁT IS HALLGASSÁK MEG.
EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL ÁLLAPODOTT MEG A KAMPÁNYIDÕSZAKRA AZ LMP ÉS AZ ÚJ KEZDET.
DÖNTÖTT ORSZÁGOS LISTÁJA ELSÕ HARMINC HELYÉRÕL AZ LMP.
SZÉL BERNADETT, HADHÁZY ÁKOS, GÉMESI GYÖRGY ÉS SCHMUCK ERZSÉBET VEZETI AZ LMP ORSZÁGOS LISTÁJÁT.
A FIDESZ SZERINT AZ LMP-NÉL IS ALAKUL A "SOROS-LISTA".
MORVAI KRISZTINA SZERINT A JOBBIK ELTÁVOLODOTT EREDETI ELVEITÕL ÉS ÉRTÉKEITÕL, EZÉRT HA KÉRNÉK, SEM VÁLLALNÁ TÖBBET A JELÖLTSÉGET.
JANUÁRRA HALASZTJA KONGRESSZUSÁT AZ MSZP, MIUTÁN NEM SIKERÜLT MEGÁLLAPODNIA AZ EGYÉNI JELÖLTEKRÕL A DK-VAL.
ELINDULT AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET ORSZÁGOS ADOMÁNYGYÛJTÕ AKCIÓJA.
TRUMP ÁLLÍTJA, HOGY SOHA NEM AVATKOZOTT BE A MICHAEL FLYNN ELLENI FBI-VIZSGÁLATBA.
WASHINGTON KILÉP AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI VILÁGEGYEZMÉNYÉNEK ELÕKÉSZÍTÉSÉBÕL - JELENTETTE BE NEW YORKBAN AZ AMERIKAI ENSZ-KÉPVISELET.
NIKKI HALEY, AMERIKAI ENSZ-NAGYKÖVET: A BEVÁNDORLÁSRA VONATKOZÓ DÖNTÉSEKET MAGUNKNAK KELL MEGHOZNUNK, AZOKBA MÁS NEM SZÓLHAT BELE.
AZ ENSZ EGYELÕRE NEM REAGÁLT AZ AMERIKAI BEJELENTÉSRE.
AUTÓ HAJTOTT EGY NEW YORK-I BÁR ELÕTTI DULAKODÁSBA, EGY EMBER MEGHALT, ÖTEN MEGSÉRÜLTEK, AZ ELKÖVETÕ SZÖKÉSBEN VAN.
TIGRISCÁPA ÖLT MEG EGY AMERIKAI TURISTÁT COSTA RICA PARTJAINÁL.
A CIA ÓVA INTI AZ IRAKI MÛVELETEKTÕL AZ IRÁNI FORRADALMI GÁRDÁT, MIUTÁN TEHERÁNBÓL TÁMADÁSOKKAL FENYEGETTÉK MEG AZ AMERIKAI ÉRDEKELTSÉGEKET.
FERENC PÁPA: EMBERTÁRSAINKRA VALÓ ODAFIGYELÉSSEL KÉSZÜLJÜNK A KARÁCSONYRA.
TÖBB TÍZEZRES TÖMEG TÜNTETETT TEL-AVIVBAN A KORMÁNYZATI KORRUPCIÓ ELLEN, A TILTAKOZÓK A KORMÁNYFÕ TÁVOZÁSÁT KÖVETELTÉK.
TÜNTETÕK PRÓBÁLTÁK MEGAKADÁLYOZNI A NÉMET BEVÁNDORLÁSELLENES AFD KONGRESSZUSÁT HANNOVERBEN, A RENDÕRSÉG VÍZÁGYÚKAT VETETT BE ELLENÜK.
ÚJABB TÁMOGATÁSI PROGRAMMAL ÖSZTÖNZIK NÉMETORSZÁGBAN A MENEDÉKKÉRÕK ÖNKÉNTES TÁVOZÁSÁT BILD AM SONNTAG.
TÖRÖLTEK TÖBB, A FRANKFURTI NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉRRÕL INDULÓ JÁRATOT A HEVES HAVAZÁS MIATT.
ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A 23-AS FÕÚTON NEMTI ÉS NÁDÚJFALU KÖZÖTT, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
ÉLETÉNEK 63. ÉVÉBEN ELHUNYT DEVÁNSZKINÉ MOLNÁR KATALIN VOLT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, A XVII. KERÜLET EGYKORI POLGÁRMESTERE.
ROBBANÓANYAGOT TARTOTT OTTHONÁBAN, A NÓGRÁD MEGYEI NEMTIBEN EGY 32 ÉVES FÉRFI, ELFOGTÁK, ÉS ELJÁRÁS INDULT ELLENE.
KIGYULLADT EGY MELLÉKÉPÜLET SZEGED KÜLVÁROSÁBAN; A TÛZBÕL EGY EMBERT HOZTAK KI, AKI A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE.
300 EZER FORINTTAL VESZTEGETTE VOLNA MEG A RENDÕRÖKET EGY VIETNÁMI FÉRFI A FÕVÁROSBAN, TÖBB EZER DOBOZ ZÁRJEGY NÉLKÜLI CIGARETTÁT TALÁLTAK NÁLA.