Bronzéremért küzdhetnek magyar sportolók a bukaresti birkózó Európa-bajnokságon

A kontinenstorna keddi napja kifejezetten rosszul alakult magyar szempontból, öt mérkőzésen csupán egyetlen győzelem született, ugyanakkor Váncza (a képen), Szilvássy és Lévai egyaránt az Eb-re kirobbanó formában érkezett riválistól kapott ki, akik a folytatásban is sorra nyerték összecsapásaikat és bejutottak a döntőbe.

Az olimpia műsorán nem szereplő 72 kg-ban az eggyel lejjebb, 67 kilóban 2022-ben Eb-ezüstérmes Vánczára szerda délelőtt a vb-második moldovai Daniel Cataraga várt, aki nagyon kevés ellenállást tudott kifejteni. Az FTC birkózója már az első percben kiléptette riválisát (1-0), akit később passzivitás miatt leküldtek (2-0), s ugyan Váncza nem használta ki a parterhelyzetet, azt követően állásból szinte azonnal levitte ellenfelét (4-0), majd kiemelte és eldobta (8-0), így alig két perc alatt technikai tussal lezárta a meccset.

A szintén nem olimpiai súlynak számító 82 kg-ban érdekelt Szilvássy hasonlóan gyors, forgatókönyvében azonban kissé eltérő mérkőzést vívott az örmény Karen Hacsaturjannal. Az U23-as világbajnok magyar az első 80 másodpercben nem volt meggyőző, így neki kellett lehasalnia a szőnyegre (0-1), ott viszont riválisa nem tudott vele mit kezdeni. Miután felállították a feleket, a magyar másik fokozatba kapcsolt, néhány másodperc után karberántásból mögékerült (2-1), majd addig pörgette ellenfelét, amíg 10-1-es technikai tussal véget nem ért a találkozó.

Lévai Tamás szintén rendkívül könnyed sikert aratott a vigaszág első körében. A BHSE világ- és Európa-bajnoki bronzérmese az első menetben nagyon jól birkózott és állásból leküldette a cseh Artur Omarovot (1-0), majd meg is pörgette (3-0), ráadásul riválisa szabálytalan védekezéséért újabb két ponttal gazdagodott (5-0). A második három perc elején Lévai már energiatakarékosan birkózott, így passzivitás miatt (5-1) parterhelyzetbe küldték, majd miután azt kivédekezte, állásból levitel után egy pörgetést is bemutatott (9-1), így ő is technikai tussal nyert. Lévainak ugyanakkor a bronzmeccshez még egy összecsapást meg kell nyernie délelőtt.

A 17 órakor kezdődő döntős programban Váncza az orosz Narek Oganyannal, Szilvássy pedig az ukrán Jaroszlav Filcskovval küzd meg a bronzéremért.

Szerdán a női birkózók is megkezdik szereplésüket Bukarestben, a magyar csapatból Szenttamási Róza (55 kg), Dollák Tamara (59 kg), Szabados Noémi (68 kg) és Nagy Bernadett (76 kg) lép szőnyegre.

Fotó: MTI