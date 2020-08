Brit Nagydíj - Hamilton a pole pozícióban

21 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4526-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy 50 éves krónikus beteg férfi, így az elhunytak száma 597 főre emelkedett, 3364-en pedig már meggyógyultak. Magyarországon a jelenlegi helyzetben a szabályok megfelelően működnek – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Már az Európai Csalás Elleni Hivatal is vizsgálja a baloldal kamuvideóját európai uniós forrásokkal való visszaélés miatt - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Tisztogatásba kezdett az MSZP elnöksége a párton belül, két embernek is felfüggesztették a párttagságát - értesült a Magyar Nemzet. Több mint duplájára nőtt Futó Péter baloldalhoz köthető milliárdos üzletember vagyona a 2010-es kormányváltás óta - írja a Magyar Nemzet. A lap arról is ír, hogy az ellenzék állításával szemben a kormányváltás ellenére a Gyurcsány Ferenc köreihez közel álló „vörös bárók” tovább növelték vagyonukat. Az idei jegyzésekkel együtt már több mint 4700 milliárd forintért vásárolt a lakosság a legújabb állami befektetésből, a Magyar Állampapír Pluszból - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. A kormány minden eszközzel segíteni kíván abban, hogy minden édesanya, aki szeretné, anyatejjel tudja táplálni a gyermekét – hangsúlyozta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az anyatejes szoptatás világnapja alkalmából. A szoptatásbarát társadalom létrejöttének elősegítésére szeptember elején Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság alakul az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére. Magyarország kormánya meghallgatja a horgászok véleményét, és ezeket a véleményeket a döntései előtt figyelembe veszi - hangsúlyozta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott a kormány Facebook-oldalán. Magyar Turisztikai Ügynökség: A kormány döntése értelmében a Széchenyi Kártya Program szeptemberben új hitelkonstrukcióval bővül, amely csak a turisztikai szektorban tevékenykedő mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára lesz elérhető. A világon 17,6 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 679 439, a gyógyultaké pedig 10,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Némileg mérséklődött a koronavírus-fertőzöttek növekedési üteme a Nyugat-Balkánon, azonban a legtöbb országban továbbra is több száz fertőzöttet regisztrálnak minden nap, szombatra 1175-tel emelkedett az igazolt fertőzöttek és 41-gyel a halottak száma. Szigorúbban kellene büntetni azokat, akik megsértik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat, szándékosan veszélyeztetve ezzel mások egészségét - mondta Peter Altmaier német gazdasági miniszter. Franciaországban 1346-tal, Spanyolországban 1525-tel nőtt a koronavírussal fertőzöttek napi száma. Nem vesz tudomást a járványügyi előírásokról Jair Bolsonaro brazil elnök, a híroldalak szerint járja az országot, néha védőmaszk nélkül, kezet ráz a híveivel a tömegben, miközben alig egy hete gyógyult ki a koronavírus okozta betegségből. Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját, akinek kulcsszerepe lehetett abban, hogy a közösség a hivatalos előírásokra fittyet hányva hazudott tagjai hollétéről és gyűléseikről, hogy elkerülje a karantént. Az amerikai elnök közölte, hogy betiltják a kínai tulajdonban lévő TikTok videomegosztót az Egyesült Államokban. Megtalálták, majd egy mesterlövész célzott lövéssel lelőtte azt a férfit, aki több mint egy hete ejtett túszul egy rendőrt a kelet-ukrajnai Poltavában. Felborult egy kikötői daru Indiában, legalább tizenegyen meghaltak. Csaknem 17 milliárd forint értékű kokainszállítmányt foglalt le a rendőrség Papua Új-Guineában; a kábítószert egy nemzetközi droghálózat akarta becsempészni Ausztráliába repülőgéppel, amely azonban röviddel a felszállás után lezuhant. Állagmegóvási munkák és egy futóverseny miatt szombat éjjel lezárják a Lánchidat - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Mától újra mindennap, vagyis a normál nyitvatartási rend szerint közlekedik a Zugligeti Libegő. Augusztus első hétvégéjén, vasárnap estig egész napos ingyenes sportrendezvénnyel várnak minden érdeklődőt a Margitszigeti Atlétikai Centrumba. A címvédő Ferencváros magabiztos játékkal győzte le a holtszezonban sokat erősödött Honvéd együttesét a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa második fordulójában. Rasovszky Kristóf új csúccsal nyerte a 38. Lidl Balaton-átúszást.