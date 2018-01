Bravúros győzelem Babos Tímeától

Bravúrgyőzelemmel kezdte az ausztrál nyílt teniszbajnokságot Babos Tímea. A magyar teniszező az első fordulóban a 10. helyen kiemelt amerikai Vandeweghét verte két szettben.

Az első játszmában az amerikai 2:2 után elnyerte Babos szerváját, majd 4:2-re is vezetett, ám a magyar kiegyenlített, így jöhetett a szettet lezáró rövidítés. A tie-breakben Babos 3-2 után elvette ellenfele adogatását, majd elhúzott 6-3-ra, s végül újabb fogadóponttal nyerte a nyitó felvonást (7:6).

A másodikban a magyar versenyző akarata érvényesült, és végül 6:2-re hozta a szettet. A mérkőzés 1 óra 46 percig tartott.

„Végig hittem abban, hogy tudok győzni. Ez nagyon fontos volt! Ezért is tudtam visszahozni az első játszmát. Azt gondolom, hogy az esőszünet is jót tett. Utána sokkal jobban játszottam, amúgy is szeretek fedett pályán teniszezni. Boldog vagyok, és örülök annak, hogy így sikerült játszani. Fontos pillanat az életemben. Tízezer ember előtt nyertem a Hisense Arenában, ez tényleg hihetetlen dolog” – mondta a mérkőzés után Babos, aki a következő fordulóban a világranglistán 39. spanyol Carla Suárez Navarróval találkozik.