Bottasé a pole-pozíció a szezonzárón

HANGFELVÉTEL BIZONYÍTJA, HOGY NEM ÉRKEZHETETT BE ANNYI NEMZETI KONZULTÁCIÓS ÍV, MINT AMENNYIVEL A KORMÁNYPÁRTOK DICSEKEDNEK.
HADHÁZY ÁKOS, AZ LMP TÁRSELNÖKE: A KORMÁNY ÁLLÍTÁSÁVAL SZEMBEN NEMHOGY 1,7 MILLIÓ, DE MÉG 1 MILLIÓ VISSZAKÜLDÖTT KONZULTÁCIÓS ÍV SINCS.
A KORMÁNY BEPERELI HADHÁZY ÁKOST A NEMZETI KONZULTÁCIÓS BESZÁMOLÓJA MIATT INDEX.HU.
JOBBIK: A FIDESZ ISMÉT LEBUKOTT, ÚJFENT KIDERÜLT, HOGY KAMU ADATOKKAL UGYANAZON SZEMÉLY TÖBBSZÖR IS LEADHATJA A KONZULTÁCIÓS ÍVET.
A KORMÁNY DECEMBER 1-JÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A NEMZETI KONZULTÁCIÓ VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDEJÉT.
TEGNAP MEGKEZDÕDÖTT AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE, A 10 EZER FORINTOS JUTTATÁST A POSTÁSOK VISZIK KI.
A VÁLASZTÁSOKIG NEM FOGLALKOZIK A POLITIKAILAG KÉNYES ÜGYEKKEL AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG, SEM A CEU, SEM A CIVILTÖRVÉNY NEM KERÜLT MÉG A TESTÜLET ELÉ.
A JOBBIK ÉS A MOMENTUM SZERINT A KORMÁNYPÁRTOK ÉRDEKEIT SZOLGÁLJA AZ AB, AMIKOR KIVÁR EZEKBEN AZ ÜGYEKBEN.
ÚJABB UNIÓS KÖZBESZERZÉST NYERT EL MÉSZÁROS LÕRINC CÉGE, 9 MILLIÁRD FORINTBÓL TÁRHATJÁK FEL AZ ÁRVÍZVÉDELMI FÕVÉDVONAL HIBÁIT.
21 MRD FORINTÉRT ÚJÍTHATJÁK FEL AZ OROSZOK A MAGYAR HONVÉDSÉG HELIKOPTEREIT - VALASZ.HU.
AZ ESETLEGES ELÕRE HOZOTT VÁLASZTÁS ELLEN FOGLALT ÁLLÁST SZOMBATON ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR.
MERKEL REMÉNYÉT FEJEZTE KI, HOGY HAMAROSAN MEGALAKULHAT AZ ÚJ NÉMET KORMÁNY.
ALÁÍRTA A SAJTÓORGÁNUMOK KÜLFÖLDI ÜGYNÖKKÉNT VALÓ BEJEGYEZÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁST VLAGYIMIR PUTYIN, HATÁLYBA LÉPTETVE EZZEL AZ ÚJ SZABÁLYOZÁST.
A MÓDOSÍTÁS AZOKAT A MÉDIUMOKAT ÉRINTI, AMELYEK KÜLFÖLDI KORMÁNYOK, KORMÁNYSZERVEK ÁLTAL RÉSZESÜLNEK ANYAGI TÁMOGATÁSBAN.
A PAKISZTÁNI RENDÕRSÉG ÖSSZECSAPOTT A TÜNTETÕKKEL, AMIKOR MEGPRÓBÁLTA FELOSZLATNI A 3 HETE TARTÓ ÜLÕSZTRÁJKOT.
A TÜNTETÕK EGY RADIKÁLIS ISZLAMISTA PÁRT TÁMOGATÓI, AKIK BLOKKOLNAK TÖBB, A FÕVÁROSBA VEZETÕ FÕUTAT.
OROSZ HADÁSZATI BOMBÁZÓ MÉRT LÉGICSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET LÉTESÍTMÉNYEIRE ÉSZAKKELET-SZÍRIÁBAN.
HÁROM NAPOS GYÁSZ EGYIPTOMBAN; MÁR MEGHALADJA A 300-AT A SÍNAI-FÉLSZIGETEN ELKÖVETETT MERÉNYLET HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, A HALOTTAK KÖZÖTT 27 GYERMEK VAN.
AZ AMERIKAI, A FRANCIA ÉS AZ OROSZ ELNÖK IS ELÍTÉLTE A VÉRES AKCIÓT, AZ EGYIPTOMI LÉGIERÕ TÁMADJA A MERÉNYLÕK FELTÉTELEZETT REJTEKHELYEIT.
KIÜRÍTETTEK ÉS LEZÁRTAK LONDONBAN EGY METRÓÁLLOMÁST, A RENDÕRSÉG SZERINT NEM VOLT LÖVÖLDÖZÉS, VEREKEDÉS OKOZHATTA A PÁNIKOT.
PÁRIZSBAN RENDÕRÖK LÕTTEK AGYON EGY TIGRIST, MIUTÁN AZ ÁLLAT KISZABADULT EGY CIRKUSZI KETRECBÕL.
IDEIGLENES MENEKÜLTTÁBOROKBAN HELYEZIK EL A BANGLADESBÕL MIANMARBA ÖNKÉNTESEN VISSZATÉRÕ ROHINGJA MENEKÜLTEKET.
OROSZ ÉS EURÓPAI TUDÓSOKBÓL BIZOTTSÁGOT HOZ LÉTRE A ROSZATOM AZ EURÓPÁBAN MÉRT RADIOAKTÍV SUGÁRZÁS MIATT.
ZÁRÓ TOLERANCIÁT HIRDETETT A FRANCIA HADSEREGBEN A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL SZEMBEN, A FRANCIA VÉDELMI MINISZTER.
HÁRMAN MEGHALTAK EGY SZOLNOKI BALESETBEN, 4 SÚLYOS, 8 KÖNNYEBB SÉRÜLTET LÁTTAK EL A MENTÕK; A 4-ES ÚT 99 KILOMÉTERÉNÉL.
LELÕTTE TÁRSÁT EGY VADÁSZ A BAKONYBAN; A 60 ÉVES OLASZ FÉRFIT ÕRIZETBE VETTÉK,GONDATLAN VESZÉLYEZTETÉS MIATT INDULT BÜNTETÕELJÁRÁS ELLENE.
KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ PINCÉJE SZOMBATON A HEVES MEGYEI KOMPOLTON, AZ ÉPÜLETBÕL KIHOZOTT EMBEREN MÁR NEM TUDTAK SEGÍTENI A MENTÕK.
KIGYULLADT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI EGY CSALÁDI HÁZ UDVARÁN, SASHALMON, A PIROSRÓZSA UTCÁBAN.
AZ ANGOLOK ELLEN ARATOTT 6-3-AS DIADAL 64. ÉVFORDULÓJÁN FELAVATTÁK AZ ARANYCSAPAT KÉT JÁTÉKOSÁNAK BRONZ SZOBRÁT.
A CZIBOR ZOLTÁNT ÉS TÓTH II JÓZSEFET ÁBRÁZOLÓ ALKOTÁST A CSEPEL SPORT CLUB BÉKE TÉRI STADIONJA ELÕTT LEPLEZTÉK LE.
KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI KARAMBOLOZOTT A 4-ES FÕÚTON, SZÉKELYNÉL, A 295-ÖS KILOMÉTERSZELVÉNYBEN.