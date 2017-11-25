2017. november 25.,
szombat, Katalin napja

Bottasé a pole-pozíció a szezonzárón

Hír TV

2017. november 25., szombat 18:21

Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája nyerte a Formula 1 szezonzáró abu-dzabi nagydíjának időmérő edzését. A futamon csapattársa, a világbajnoki címet már megszerző Lewis Hamilton startolhat mögüle, a harmadik rajtkockát a ferraris Sebastian Vettel szerezte meg. A futam vasárnap 14 órakor indul.

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Valtteri BottasAbu DzabiForma-1

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