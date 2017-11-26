Bottas nyert

A KORMÁNY BEPERELI HADHÁZY ÁKOST A NEMZETI KONZULTÁCIÓS BESZÁMOLÓJA MIATT INDEX.HU.
JOBBIK: A FIDESZ ISMÉT LEBUKOTT, ÚJFENT KIDERÜLT, HOGY KAMU ADATOKKAL UGYANAZON SZEMÉLY TÖBBSZÖR IS LEADHATJA A KONZULTÁCIÓS ÍVET.
A KORMÁNY DECEMBER 1-JÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A NEMZETI KONZULTÁCIÓ VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDEJÉT.
AKÁR FÉLMILLIÓ NÕT IS ÉRHETETT MÁR BÁNTALMAZÁS MAGYARORSZÁGON.
A NÕK ELLENI ERÕSZAK MEGSZÜNTETÉSÉNEK VILÁGNAPJÁN AZ MSZP KÖZÖS KIÁLLÁST KÖVETELT A PÁRTOKTÓL.
LMP: A KORMÁNY TEGYEN MEG MINDENT AZ ISZTAMBULI EGYEZMÉNY RATIFIKÁLÁSÁÉRT!
A VÁLASZTÁSOKIG NEM FOGLALKOZIK A POLITIKAILAG KÉNYES ÜGYEKKEL AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG, SEM A CEU, SEM A CIVILTÖRVÉNY NEM KERÜLT MÉG A TESTÜLET ELÉ.
A JOBBIK ÉS A MOMENTUM SZERINT A KORMÁNYPÁRTOK ÉRDEKEIT SZOLGÁLJA AZ AB, AMIKOR KIVÁR EZEKBEN AZ ÜGYEKBEN.
DRÓNOK FELDERÍTÉSÉRE ALKALMAS SZENZORRENDSZERT FEJLESZT AZ ANTENNA HUNGÁRIA, A BERUHÁZÁSHOZ 1 MILLIÁRD FORINTOS UNIÓS TÁMOGATÁST NYERTEK.
21 MRD FORINTÉRT ÚJÍTHATJÁK FEL AZ OROSZOK A MAGYAR HONVÉDSÉG HELIKOPTEREIT - VALASZ.HU.
AZ ESETLEGES ELÕRE HOZOTT VÁLASZTÁS ELLEN FOGLALT ÁLLÁST ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR.
ALÁÍRTA A SAJTÓORGÁNUMOK KÜLFÖLDI ÜGYNÖKKÉNT VALÓ BEJEGYEZÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁST VLAGYIMIR PUTYIN.
AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS AZOKAT A MÉDIUMOKAT ÉRINTI, AMELYEK KÜLFÖLDI KORMÁNYOK, KORMÁNYSZERVEK ÁLTAL RÉSZESÜLNEK ANYAGI TÁMOGATÁSBAN.
A PAKISZTÁNI RENDÕRSÉG MEGPRÓBÁLTA FELOSZLATNI A 3 HETE TARTÓ ÜLÕSZTRÁJKOT, KÓRHÁZI FORRÁSOK SZERINT HAT CIVIL LÕTT SEBEK MIATT VESZTETTE ÉLETÉT.
OROSZ HADÁSZATI BOMBÁZÓ MÉRT LÉGICSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET LÉTESÍTMÉNYEIRE ÉSZAKKELET-SZÍRIÁBAN.
HÁROM NAPOS GYÁSZ EGYIPTOMBAN; MÁR MEGHALADJA A 300-AT A SÍNAI-FÉLSZIGETEN ELKÖVETETT MERÉNYLET HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, A HALOTTAK KÖZÖTT 27 GYERMEK VAN.
AZ EGYIPTOMI HADSEREG LÉGICSAPÁSOKAT MÉRT A TERRORISTÁKRA BIR AL-ABED HEGYVIDÉKI TERÜLETEIN.
TEHERÁN 2000 KILOMÉTERNÉL HOSSZABBRA NÖVELI RAKÉTÁINAK HATÓTÁVOLSÁGÁT, HA EURÓPA VESZÉLYEZTETI IRÁNT KÖZÖLTE A FORRADALMI GÁRDA PARANCSNOKHELYETTESE.
IDEIGLENES MENEKÜLTTÁBOROKBAN HELYEZIK EL A BANGLADESBÕL MIANMARBA ÖNKÉNTESEN VISSZATÉRÕ ROHINGJA MENEKÜLTEKET.
TÖBB HETI BLOKÁD UTÁN SEGÉLYSZÁLLÍTÓ REPÜLÕGÉPEK ÉRKEZTEK A JEMENI FÕVÁROSBA, A 27 MILLIÓ LAKOSBÓL HÉTMILLIÓ ÉHEZIK A HÁBORÚ SÚJTOTTA ORSZÁGBAN.
ÖT MIGRÁNS MEGSEBESÜLT CALAIS-BAN, EGY LÖVÖLDÖZÉSBEN, AZT KÖVETÕEN, HOGY EMBERCSEMPÉSZEK VITÁBA KEVEREDTEK EGYMÁSSAL.
ZÉRÓ TOLERANCIÁT HIRDETETT A FRANCIA HADSEREGBEN A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL SZEMBEN, A FRANCIA VÉDELMI MINISZTER.
TÍZEZREK VONULTAK UTCÁRA PERU NAGYOBB VÁROSAIBAN, HOGY TILTAKOZZANAK A NÕK ELLEN ELKÖVETETT ERÕSZAKOS CSELEKMÉNYEK ELHARAPÓZÁSA MIATT.
ROBBANÁS TÖRTÉNT EGY KÍNAI GYÁRBAN, SANGHAJTÓL DÉLRE; A DETONÁCIÓBAN KETTEN MEGHALTAK, 30-AN MEGSÉRÜLTEK, ÉPÜLETEK OMLOTTAK ÖSSZE.
MÁR MA ÚTLEZÁRÁSOK LESZNEK BUDAPESTEN A KÍNAI MINISZTERELNÖK LÁTOGATÁSA ÉS A KÍNA-KELET-KÖZÉP-EURÓPA CSÚCSTALÁLKOZÓ MIATT.
BKK: AKI A BELVÁROSBA TART, SZERDÁIG LEHETÕSÉG SZERINT NE GÉPKOCSIVAL KÖZLEKEDJEN, VÁLASSZA A KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI JÁRATOKAT.
HALÁLOS BALESET TÖRTÉNT ABONY KÜLTERÜLETÉN, A 40-ES ÚTON, EGY GYALOGOS A HELYSZÍNEN MEGHALT.
KÉT SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE GYÕRBEN, A SZABOLCSKA MIHÁLY UTCÁBAN. A BALESETBEN ÖTEN MEGSÉRÜLTEK.
A RENDÕRSÉG SZERINT ÖT PERC ALATT ELKAPTÁK AZT A FÉRFIT, AKI JÁRÓKELÕKRE TÁMADT A FÕVÁROSI SZENT ISTVÁN KÖRÚTON.
AZ ANGOLOK ELLEN ARATOTT 6-3-AS DIADAL 64. ÉVFORDULÓJÁN FELAVATTÁK AZ ARANYCSAPAT KÉT JÁTÉKOSÁNAK BRONZ SZOBRÁT CSEPELEN.