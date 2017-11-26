2017. november 26.,
vasárnap, Virág napja

Bottas nyert

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2017. november 26., vasárnap 08:37

Valtteri Bottas nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj időmérő edzését, így a Mercedes finn pilótája indulhat az élről a vasárnapi futamon.

Mögüle csapattársa, a világbajnoki címet már megszerző Lewis Hamilton rajtolhat, míg a harmadik rajtkockát a Ferrari-s Sebastian Vettel szerezte meg. A futam 14 órakor indul.

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Valtteri BottasForma-1

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