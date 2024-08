Botrány: Kiderült, hogy Imane Helif és Lin Ju-ting mégiscsak biológiailag férfiak

Megosztás itt:

Egyre több dokumentum lát napvilágot azzal kapcsolatban, hogy valójában miért is zárta ki a női ökölvívók versenyeiről a Nemzetközi Bokszszövetség (IBA) az algériai Imane Helifet, illetve a tajvani Lin Ju-tinget. Most ismét úgy döntöttek, hogy azokat az adatokat összegyűjtik és nyilvánosságra hozzák, melyek egyértelműen igazolják, hogy a két nemiségvizsgálati teszten átesett két bokszoló – akik azóta mindketten olimpiai bajnokok lettek Párizsban, mert a NOB nem fogadta el az IBA dokumentumait – szervezetében X- és Y-kromoszómák is megtalálhatók, ami egyet jelent azzal, hogy mind Helif, mind pedig Lin biológiailag férfi. Az IBA 2023. március 25-én kelt igazgatótanácsi ülésének jegyzőkönyvében a 6. pontban mindez benne van, amelyet itt lehet megtekinteni.

2023. március 24-én az IBA kizárta Lin Ju-tinget és IIDE KATTINTVA!mane Helifet a 2023-as Újdelhiben, az IBA által rendezett női ökölvívó-világbajnokságról. Ugyanis a két bokszoló az úgynevezett gendervizsgálaton esett át – a tesztoszterontesztet nem csinálták meg, mert az rövid időn belül gyógyszeresen beállítható –, amelynek a teljes és konkrét eredményeit ugyan a sportolók engedélye nélkül nem lehetett nyilvánosságra hozni. De annyit mindenesetre a Nemzetközi Bokszszövetség elárult, hogy egyik sportoló sem felelt meg a tesztek alapján annak, hogy a nők között indulhassanak, ugyanis a szervezetükben az X-kromoszóma mellett az Y is megtalálható, ami azt igazolja, mindketten biológiailag férfiak, és jelentős előnyben vannak a női vetélytársaikkal szemben.

