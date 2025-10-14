Borsot tört a magyar válogatott Portugália orra alá – értékes 1 pont Lisszabonban

Megosztás itt:

Bátor kezdésének köszönhetően Szalai Attila fejes góljával szerzett vezetést a nemzeti együttes, amely így 1956 - és négy mérkőzés - után talált be ismét Portugáliában. A Nemzetek Ligája-győztes hazaiak az első félidő derekán az első helyzetüket gólra váltva egyenlítettek Cristiano Ronaldo révén, aki közvetlenül a szünet előtt a 225. válogatott meccsén a 143. góljával fordított, így tovább javította a saját világcsúcsait,

ráadásul 41 vb-selejtezős találatával egyedüli rekorderré vált.

A második félidőben eleinte csak kapufákig jutottak a csapatok, de a hosszabbításban Szoboszlai Dominik egyenlítése pontot mentett a magyaroknak.

A magyar csapat, amely története során továbbra sem tudta felülmúlni Portugáliát, a döntetlennel megőrizte egypontos előnyét a pótselejtezőt érő második helyen, csak immár nem az örmények, hanem az írek előtt.

A magyarok legközelebb november 13-án Örményország vendégeként lépnek pályára.

Európai vb-selejtezők, F csoport, 4. forduló:

Portugália-Magyarország 2-2 (2-1)

---------------------------------

Lisszabon, José Alvalade Stadion, 50 ezer néző, v.: Srdan Jovanovic (szerb)

gólszerzők: Ronaldo (22., 45+3.), illetve Szalai A. (9.), Szoboszlai (91.)

sárga lap: Fernandes (34.), Felix (90.), illetve Styles (51.), Lukács (95.)

Portugália:

-----------

Costa - Semedo, Dias, Veiga, Mendes (Tavares, 78.) - Fernandes (Conceicao, 62.), Neves (Palhinha, 62.), Vitinha - Silva, Ronaldo (Ramos, 78.), Neto (Felix, 62.)

Magyarország:

-------------

Tóth Bal. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) - Schäfer (Tóth A., 38.), Styles (Vitális, 79.) - Bolla (Lukács, 58.), Szoboszlai, Sallai - Varga B.

I. félidő:

----------

9. perc: Szoboszlai bal oldali szöglete után Costa alászaladt a labdának, így Szalai 3 méterről bólintott az üres kapuba (0-1).

22. perc: Semedo kapott labdát a 16-os vonalán, lefordult Szalairól, majd jobbról élesen középre lőtt, ahol teljesen üresen érkezett Ronaldo, aki 3 méterről az üres kapuba passzolt (1-1).

45+3. perc: Mendes ívelt középre balról, Orbán fölött átszállt a labda, Ronaldóval pedig ezúttal sem érkezett senki, így 5 méterről szabadon lőhetett a magyar kapuba (2-1).

II. félidő:

-----------

91. perc: Lukács futott el a jobb oldalon, laposan középre adott, Varga átengedte a labdát a lába között, a túloldalon érkező Szoboszlai így 3 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (2-2).

A magyarok Marco Rossi szövetségi kapitány ígéretének megfelelően sokkal bátrabban kezdtek a világ egyik legjobb válogatottja ellen, mint amit egy hónapja Budapesten mutattak a 3-2-es vereség alkalmával, ugyanis alkalmanként már a rivális 16-osán letámadták a labdás játékost. Ennek ellenére az első lövés a hazaiakhoz fűződött, de amíg Ronaldo kísérlete fölé szállt, addig a túloldalon Sallai próbálkozását Costának kellett szögletre tolnia.

A nemzeti együttes bátor játéka hamar kifizetődött, mert Szoboszlai sarokrúgása után Szalai Attila szerzett vezetést fejjel.

A gól után ugyan többet birtokolták a labdát a világsztárokkal teletűzdelt portugálok, de a szervezett magyar védelmet nem tudták átjátszani, így legfeljebb távolról próbálkoztak. Rossi tanítványai viszont továbbra is lendületesen megindultak előre a labdaszerzéseket követően, és vezettek ígéretesnek tűnő akciókat.

A portugálok többnyire csak körbe passzolgatták a magyar védelmet, de amint volt egy éles passz és egy jó csel, máris helyzet alakult ki, melyből Ronaldo egyenlített a játékrész derekán.

A bekapott gól sem törte meg a magyarok lelkesedését, ugyanúgy bátran vezettek támadásokat, melyek végén Szoboszlainak és Vargának is volt lövőhelyzete. Ez a játék alkalmanként megnyitotta a területet a portugáloknak is, de a magyarok az első játékrészben rendre időben visszaértek annak köszönhetően, hogy a hátul maradó védők megnyerték az egy az egy elleni párharcokat.

Ennek ellenére közvetlenül a szünet előtt Ronaldo második zicceréből is betalált, így a hazaiak vonulhattak előnnyel az öltözőbe.

Térfélcserét követően sem változott a játék képe, Portugália meddő mezőnyfölényben futballozott, a magyar csapat pedig gyors kontrákra rendezkedett be. Tóthnak kétszer kellett védenie, míg a túloldalon Costa fogta könnyedén Varga fejesét. Negyedóra elteltével a portugálok közel kerültek ahhoz, hogy eldöntsék a meccset, mert egy percen belül Dias és Fernandes is a bal kapufát találta el távoli lövésből, majd Tóth hatalmas bravúrral hárította a csereként beállt Felix közeli fejesét. Ezt követően ismét kiszabadult a szorításból a magyar csapat, amelynek a következő tíz percben több szépen végigvitt akciója is volt, illetve egyszer Sallai a félpályáról próbálta bevenni a portugál kaput, de egy méterrel mellé ment a labda. A szélekről érkező magyar beívelések továbbra is veszélyesek voltak, Szalai például védő létére majdnem duplázott, azonban az ő fejese a keresztlécen csattant.

A magyaroknak az egyenlítés reményében még az utolsó negyedórában is maradt ereje letámadásra, de ekkor már veszélyeztetni nem igazán sikerült.

A portugálok felállt védelem ellen nem vállaltak kockázatot, csak akkor indultak meg lendületesen, ha terület nyílt előttük, ezekből viszont ők sem tudtak betalálni.

Amíg Budapesten a portugáloké volt a slusszpoén, most a magyaroké, ugyanis a hosszabbításban a sokadik szélen futó akció után ezúttal a beadás is tökéletes volt, ezért Szoboszlai ziccerből egyenlítve pontot mentett a válogatottnak,

amelynek így nem kellett megelégednie a tisztes helytállással, továbbá elérte, hogy Portugália még nem vívta ki a vb-részvételt.

Fotó: Magyar gólöröm a csapat második gólja után a Portugália - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban 2025. október 14-én. A találkozó 2-2-es döntetlennel zárult. MTI/Szigetváry Zsolt