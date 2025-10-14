Bombameglepetés – 0-2-ről mattolták a japánok a Selecaót

Megosztás itt:

A szigetországi együttes 14. egymás elleni találkozójukon - két döntetlen és 11 vereség után - először tudott nyerni a dél-amerikai csapat ellen.

Az első 45 percet a vendég brazilok uralták, a szünetben Paulo Henrique és Gabriel Martinelli góljával 2-0-ra vezettek, a második félidőben azonban több hibát is elkövettek védekezésben, s ezt a hazaiak könyörtelenül kihasználták.

Minamino Takumi az 52. percben szépített, majd kilenc perccel később a japánok gólja előtt hibázó Fabricio Bruno tovább rontva a helyzetén a saját kapujába talált.

Az egyenlítés után a teltházas stadion közönsége űzte, hajtotta kedvenceit, aminek meg is lett az eredménye: Ueda Ajasze előbb a kapufára fejelte a labdát, de a 71. percben, egy szögletet követően már betalált, ugyancsak fejjel.

A brazilok pénteken 5-0-ra verték a dél-koreaiakat, Carlo Ancelotti szövetségi kapitány pedig szinte teljesen kicserélte a csapatát a négy nappal ezelőtti mérkőzéshez képest.