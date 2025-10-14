Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 14. Kedd Helén napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Bombameglepetés – 0-2-ről mattolták a japánok a Selecaót

2025. október 14., kedd 15:48 | MTI
Japán Brazília barátságos mérkőzés labdarúgás

A japán labdarúgó-válogatott nagy meglepetésre 3-2-re legyőzte az ötszörös világbajnok brazilokat a Tokióban rendezett keddi barátságos mérkőzésen.

  • Bombameglepetés – 0-2-ről mattolták a japánok a Selecaót

A szigetországi együttes 14. egymás elleni találkozójukon - két döntetlen és 11 vereség után - először tudott nyerni a dél-amerikai csapat ellen.

Az első 45 percet a vendég brazilok uralták, a szünetben Paulo Henrique és Gabriel Martinelli góljával 2-0-ra vezettek, a második félidőben azonban több hibát is elkövettek védekezésben, s ezt a hazaiak könyörtelenül kihasználták.

Minamino Takumi az 52. percben szépített, majd kilenc perccel később a japánok gólja előtt hibázó Fabricio Bruno tovább rontva a helyzetén a saját kapujába talált.

Az egyenlítés után a teltházas stadion közönsége űzte, hajtotta kedvenceit, aminek meg is lett az eredménye: Ueda Ajasze előbb a kapufára fejelte a labdát, de a 71. percben, egy szögletet követően már betalált, ugyancsak fejjel.

A brazilok pénteken 5-0-ra verték a dél-koreaiakat, Carlo Ancelotti szövetségi kapitány pedig szinte teljesen kicserélte a csapatát a négy nappal ezelőtti mérkőzéshez képest.

További híreink

Kevesen ismerik ezt a zalai savanyúságot, pedig zseniális

Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó

Keith Urban megtörte a csendet: „Piszkosul hiányzik a családom”

Szoboszlaiék poénkodása után az egész stadionban hallatszott a nevetés + videó

Végre kiderült, hol érzi magát igazán jól a lakásban a fikusz

Donald Tusk nagyon kínos helyzetbe került a lengyel válogatott vb-selejtezőjén + videó

Magyar Péter elvesztette a türelmét

Ír kapitány: „Magyarországnak nagy szerencséje volt az örmények ellen”

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

További híreink

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

Bóka János: Varga Judit kiállása erősít minket + videó

Szentkirályi Alexandra: „Péter, az alelnököd buktatott le, hogy hazudsz!” + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó
2
Bóka János: Varga Judit kiállása erősít minket + videó
3
Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó
4
Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott a válogatott összetételén
5
Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?
6
Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről
7
100 százalékban mögötted állunk – Trump Orbán Viktort méltatta + videó
8
Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó
9
Szentkirályi Alexandra: „Péter, az alelnököd buktatott le, hogy hazudsz!” + videó
10
A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!