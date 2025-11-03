Bölöni László élete a mozivásznon + videó

Napindító – Kárpátalján egy dezertőr kocsijával áttört az ukrán-magyar határon + videó

400 milliárd dollárba kerül, hogy Ukrajna folytathassa a háborút + videó

Súlyos adatárulás a Tiszánál: Orbán Viktor bejelentette, ukrán kézbe kerültek a magyar adatok + videó

Orbán Viktor: Nem maradt más balek, aki beszállna Kijev finanszírozásába, mint az Európai Unió + videó

Pécs rejtélyes titkai: újabb emberi csontokat találtak, ez már a sokadik eset

Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó

Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó

Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja

Terrorcselekmény kitervelése miatt eljárás indult Michigan államban két férfi ellen, akik a hatóságok szerint nagy tűzerejű fegyverek beszerzése után fegyveres támadásra készültek Detroit külvárosában, és melegbárokat szemeltek ki lehetséges célpontokként - közölte hétfőn az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).

