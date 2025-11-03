Bölöni László élete a mozivásznon + videó

Hamarosan Magyarországon is láthatják a Bölöni László életéről készült filmet a mozikban. Stábunk az Uránia Nemzeti Filmszínházban a díszbemutató előtt készített interjút a korábbi román válogatott játékossal és sikeredzővel.
Terrorcselekmény kitervelése miatt eljárás indult Michigan államban két férfi ellen, akik a hatóságok szerint nagy tűzerejű fegyverek beszerzése után fegyveres támadásra készültek Detroit külvárosában, és melegbárokat szemeltek ki lehetséges célpontokként - közölte hétfőn az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool FC labdarúgócsapatának vezetőedzője, Arne Slot szerint hasonlít a tavalyira az idei Real Madrid, amellyel kedden játszanak a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában.