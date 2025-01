Bodó: ha elöl hibáztunk, védekezésben kijavítottuk

Megosztás itt:

A Szeged játékosa nagy meglepetésre pénteken Guinea ellen hat lövésből csak egy gólt szerzett, két nappal később azonban hatból ötször talált be a hollandok elleni, rendkívül fontos találkozón.

"Nem olyan mérkőzés volt a Guinea elleni, amelyen túl kellett volna pörögnöm, sőt most már őszintén elmondhatom, hogy igazándiból fel sem tudtam pörögni. Nem akartam ennyit hibázni, de nem jött ki jól a helyzet, sok labdát lőttünk bele a kapusba" - nyilatkozta a Szeged balátlövője hétfőn az MTI-nek.

Hozzátette, 18-20 gólos különbségnél nehéz felpörögni, fejben talán már a hollandokra készültek, de szerencsére volt három-négy játékos, aki nagyon jó formában volt az afrikai csapat ellen is. A vasárnapi mérkőzésre rátérve úgy értékelt: támadásban és védekezésben is jól sikerült számukra, nagyon sok jó teljesítmény volt és nagyon fontos győzelmet arattak.

Mint kifejtette, a szakmai stáb mindent előre elmondott, amit az ellenfél játszott, és az esetek többségében a támadás és védekezés közötti két cserét is jól megoldották. Felidézte, hogy létszámegyenlőségnél szenvedett a holland válogatott, mert a magyarok tudták, hogy sok lesz a betörés, a cselezés, de jól zártak, nagyon jól védekeztek.

"Nagyon jó csapat a holland - más ellenfelek dolgát is meg fogja nehezíteni -, de úgy éreztem, ha elöl hibáztunk és nem sikerült gólt lőnünk, akkor védekezésben ezt ki tudtuk javítani. Az is jó volt, hogy nagyon sokszor jó pillanatban tudtunk úgy védekezni, sokszor emberhátrányban is, hogy miénk lett a labda, és abból gólt lőttünk. Ez is a tegnapi győzelmünk egyik kulcsa volt" - magyarázta.

Hozzáfűzte, a hajrában nyitott, zavaró védekezésre váltottak a hollandok, és ezt kihasználva ziccerig játszotta támadásait a magyar válogatott, "úgyhogy a vége, az utolsó két perc sima volt".

A negyeddöntőt megcélzó magyarok szerdán 27-27-es döntetlent játszottak Észak-Macedóniával, pénteken Guineát 35-18-ra, vasárnap Hollandiát 36-32-re győzték le. A szintén varasdi középdöntőben kedden 21 órától az Európa-bajnok Franciaországgal, csütörtökön 20.30-tól Ausztriával, szombaton 18 órától pedig Katarral találkoznak. A negyeddöntőbe az első két helyezett jut.

Mindhárom csoportmeccs 20.30-kor kezdődött, Bodó pedig a rendszeres késői időpontok kapcsán megjegyezte, úgy érzi, hogy "teljesen elcsúsztunk", mert másnap alighogy felébrednek, máris mennek ebédelni, a meccsnap délutánja pedig a pihenésről szól.

"Én ezt annyira nem szeretem, talán abból a szempontból szerencsések vagyunk, hogy minden mérkőzésünk késői, tehát lassacskán megszokjuk" - vélekedett.

A keddi ellenfélre rátérve a Szeged átlövője kijelentette, a francia válogatott sokkal erősebb, mint a holland. A legutóbbi mérkőzéseken is látszott, hogy nagyon erős védőfaluk van, amelyet nagyon nehéz feltörni. Védekezésben megint keménynek kell majd lenni, fontos lesz a kapusteljesítmény és a magas szintű támadójáték.

"Ha tovább megyek és a középdöntő-csoportot nézem, a többi meccset, akkor szerintem a másik két találkozón sokkal nagyobb lesz a fókusz, de természetesen a franciák ellen sem feltartott kézzel lépünk pályára" - nyilatkozott Bodó.

Bánhidi Bence felidézte, hogy a macedónok elleni találkozó fejben volt nehezebb, mentálisan egy kicsit felőrölte őket, mert az ellenfél nagyon hosszan támadott, és nehéz megélni, hogy a passzív jelzés után többször is gólt szereztek.

"Abból újra fel kellett építeni magunkat, de túl tudtunk lépni azon a mérkőzésen. A hollandok elleni találkozó nagyon nagy intenzitású volt, sok futással, ezért fizikálisan volt nehezebb és sokat kivett a csapatból, de azt gondolom, összességében rendben vagyunk" - mondta az MTI-nek a Szeged beállója.

A magyar válogatottnál a mostani világbajnokságon újdonságnak számít a kétbeállós játék, amikor Bánhidi és Rosta Miklós egyszerre van pályán támadásban. Előbbi megjegyezte, vasárnap ezt egy kritikus pillanatban vették elő, és "nem annyira volt sikeres", ezért majd meglátják, hogy a jövőben újra alkalmazzák-e, vagy nem.

"Sokat gyakoroltuk a felkészülés alatt, voltak jobb periódusok és rosszabbak is" - fűzte hozzá.

Egy másik újdonság, hogy Bánhidi csak támadásban van pályán, ezért szükséges két csere a támadás és a védekezés között. A beálló elárulta, ezt Chema Rodríguez szövetségi kapitány találta ki, hogy ő az akciók során többet tudjon segíteni a csapatnak.

"Egyre inkább érzem a testemen, hogy már nem két ember ugrik rám, hanem három, és inkább hagynak minket kintről lőni. Emiatt sem egyszerű a feladatom. Az ellenfelek is készülnek belőlünk, tudják, hogy sokat szeretjük megjátszani a beállót, de valamit nekik is fel kell adniunk" - mondta Bánhidi.

A középdöntő II. csoportjának állása:

1. Franciaország 4 pont, 2. MAGYARORSZÁG 3 pont, 3. Hollandia 2 (69-68), 4. Ausztria 2 (55-61), 5. Észak-Macedónia 1, 6. Katar 0

Fotó: MTI/Illyés Tibor

MTI