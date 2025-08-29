Böde Dániel volt az egyik főszereplő a Paks péntek esti diadalában

Megosztás itt:

Bognár György kupagyőztes együttese ezzel továbbra is veretlen, míg az újonc még mindig nyeretlen az élvonalban.

Fizz Liga, 6. forduló:

Paksi FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 3-0 (0-0)

---------------------------------------------

Paks, 2689 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Tóth B. (55.), Böde (70.), Lenzsér (89.)

sárga lap: Papp (22.), Kinyik (69.), illetve Szőke (15.), Major (53.), Slogar (69.)

Paksi FC:

--------

Kovácsik - Lenzsér, Kinyik, Szabó - Hinora, Horváth, Papp (Haraszti, 80.), Gyurkits (Windecker, a szünetben), Zeke - Szendrei (Böde, a szünetben), Tóth B. (Hahn, 83.)

Kolorcity Kazincbarcika SC:

---------------------------

Gyollai - Baranyai, Polgár, Harojan, Sós - Kátrik, Meszhi (Rasheed, 90.), Szőke (Schuszter, 64.) - Meshack (Szabó M., 51.), Slogar (Makrai, 90.), Major (Balázsi, 90.)

Az első félidőben nem láthatott gólt a közönség, erről a vendégek kapusa, Gyollai Dániel "tehetett", aki mindent hárított, még büntetőt is védett, amikor pedig esetleg már ő is verve volt, akkor a szerencse mellé állt.

A hálóőr kiváló védései ellenére az újonc nem játszott alárendelt szerepet, Kuttor Attila együttese megpróbált minél magasabban védekezni, és gyors ellentámadásokkal zavarba hozni a paksi védelmet.

A szünet után felborult a pálya, a Paks óriási nyomás alá helyezte riválisát és folyamatosan alakította ki a helyzeteket, de a csereként pályára lépő gólkirály, Böde Dániel sem tudott egy darabig túljárni Gyollai eszén.

A veterán csatárnak is köszönhetően végül az 55. percben törte meg a jeget a Paks, Böde gólt érő fantasztikus tekerése nyomán a kapufáról vágódott ki a labda, amit Tóth Barna laposan a kapuba lőtt. Böde nem sokkal később akár le is zárhatta volna a legfontosabb kérdést, neki azonban nem sikerült a kapufáról kipattanót labdát az üres kapuba fejelnie. A korábbi magyar válogatott támadó maradt azonban főszerepben, ballal megcsinálta azt, ami jobbal kapufa lett, gyönyörű tekeréssel duplázta meg csapata előnyét.

A hajrában a teljesen egyoldalúvá váló összecsapás végeredményét egy szöglet után állították be a paksiak.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka