Böczögő Dorina ezüstérmes talajon és vk-szériagyőztes

Megosztás itt:

Fotó: Gettyimages

A magyar szövetség beszámolója szerint Böczögő 13,166 ponttal szerzett ezüstérmet, és csak a brazil Juli Soares előzte meg. Ugyancsak talajon Schermann Bianka végül hetedik lett - akárcsak gerendán -, míg utóbbi szeren a vk-újonc Szilágyi Nikolett a nyolcadik lett.

A csapattal Európa-bajnoki bronzérmes Böczögő négy vk-viadal összesítése (Cottbus: nem indult, Doha: 3., Kairó: 1., Baku: 2.) alapján végzett talajon az első helyen.

"A mai napon jól jött össze minden, szépen sikerült a koreográfia. Azt vettem észre, hogy a bíróknak is tetszik ez a gyakorlatom, és én is élvezem. Az első sornál megijedtem, mert nem úgy kezdtem az első elem elején, ahogy akartam, és innen nehéz korrigálni, de most sikerült, és pontosan beleálltam a sorba, mint ahogy a másodikba is. Ez Kairóban is így volt, nagy siker számomra. Szeretek itt Bakuban versenyezni, mert a körülmények kiválóak, tényleg Eb-, vb-szintű a létesítmény és a verseny is, kiváló a szervezés, jó a közönség, és ráadásul sikerült megnyernem a szériát talajon" - fogalmazott Böczögő.

Draskóczy Imre szövetségi kapitány kiemelte: összességében jó vk-sorozatot zártak.

"Böczögő Dorinának a 13 feletti pontszáma remek, szép tiszta gyakorlatot mutatott be, amivel megérdemelten lett második. Ebben a vk-sorozatban, ami most ért véget, egyértelműen legkiegyensúlyozottabban és a legeredményesebben szerepelt a magyar válogatottból" - mondta.

Hozzátette: Szilágyi most gerendán többször rontott.

"Látszott rajta a rutintalanság, az izgalom, ha hazaérünk, el kell beszélgetni a felkészítő edzőkkel, hogy milyen más szisztémával készüljünk tovább. Schermann Bianka a selejtezőkben jól teljesített, de van egy kisebb sérülése, ami miatt két napig nem igazán tudott edzeni. Talajon a dupla szuplé kontra sikerült, de vonalon kívül indította, az előre sor így kiesett, ezért kevesebb lett a pontszáma. Tudjuk, hogy ez egy rizikós elem, de a lényeg, hogy összeállt a nagy gyakorlat másodszorra is, és beleállt, megpróbálta, úgyhogy ezzel készülünk majd az Eb-re is. A gerendagyakorlat is jó volt, kisebb megingásokkal ugyan, de jól megcsinálta" - emelte ki a szövetségi kapitány.

Szombaton Bácskay Csenge ugrásban ezüstérmes, míg Balázs Krisztián korláton negyedik lett.