Bocskai-emlékverseny - Bernáth Attila győzött, további öt magyar ezüstérmes szombaton

Márki-Zay és Tóth Bertalan is a családtámogatási rendszert ekézte a baloldali gyermekpolitikai konferencián

Konferencia a baloldal Villányi úti bástyájából: a kormány családtámogatásaival élő Márki-Zay Péter és Tóth Bertalan is azt ecsetelte: változtatni kell a jelenlegi rendszeren. A baloldali miniszerelnök-jelölt például sávos családtámogatási rendszert lengetett be; az MSZP társelnöke viszont a támogatások kibővítésekről beszélt. Karácsony Gergely városvezető csak a végére érkezett meg, Dobrev Klára pedig a gyermekszegénység ügyében is az Európai Egyesült Államokat promotálta. Tudósításunk! [...] Bővebben!