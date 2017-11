BL: ma is továbbmehet 3 csapat

Le kell győznie a végső győzelemre is esélyesnek tartott Manchester Cityt a Napolinak, ha tovább akar jutni a Bajnokok Ligájában.

Az olasz csapat edzője szerint nem lesz könnyű dolguk a jó formában lévő manchesteriek ellen.

Hihetetlen szezonja van a Citynek, nagyon erős játékosok alkotják a keretet, de nekünk győznünk kell. Képesek gólt szerezni a meccs első 20 percében a tudatosan felépített játékkal, szóval meg kéne inkább kérnünk az UEFA-t, hogy a mérkőzések csak a 21. percben kezdődjenek. Óriási a felelősségünk, hogy a szurkolóink büszkék legyenek ránk, de az első körben azért így is próbáltunk kitenni magunkért - nyilatkozta Maurizio Sarri.

A H csoportban a továbbjutásról dönthet a Tottenham–Real Madrid szuperrangadó: amelyik csapat ma győzni tud, már biztosan ott van a legjobb 16 között. A londoniak számára biztató, hogy Harry Kane újra pályára léphet.

Harry egy rendkívül fontos oszlopa a csapatnak, vele egy csapatban lenni komoly önbizalomdoppingnak számít. Természetesen ha ő most nem játszana, akkor is mindent megtennénk a győzelemért, és a Real most verhető is – fogalmazott a Spurs egyik védője.

A Besiktashoz a Monaco látogat a csoportkör negyedik fordulójában, a Borussia Dortmund a Sallai Rolanddal felálló APOEL-t fogadja.

Gulácsi Péter csapata, a Lipcse Portóban vendégszerepel, a Liverpoolhoz a szlovén Maribor megy.

A Sahtar Donyeck a Feyenoordot, A Sevilla pedig a Szpartak Moszkvát fogadja – a hat órai Besiktas–Monaco kivételével a meccsek este háromnegyed kilenckor kezdődnek.