Bizakodva várhatja a döntőt női légpisztolyos versenyzőnk

A fináléban a két dél-koreai, Oh Je Dzsin és Kim Je Dzsi, valamint az indiai Manu Bhaker kiemelkedett a mezőnyből. Az aranyérmet végül Oh nyerte meg 243,2 körös olimpiai csúccsal, megelőzve honfitársát, Bhaker pedig bronzérmet szerzett.

Major mindezek ellenére úgy érzi, jól dolgozott a fináléban is, ami a folytatásra is sokat adhat neki.

"Meglepően nyugodtan tudtam lőállásba lépni. Nem éreztem negatív érzelmeket, inkább csak pozitívakat és volt egy olyan állapotom, hogy már csinálni szeretném" - kezdte értékelését az MTI-nek Major. "Összességben elégedett vagyok a teljesítményemmel és a felkészültségemmel is. Annyira kicsi a különbség a jó és a rossz lövés között, hogy azt kívülről nem is lehet látni. Én persze belülről éreztem. Kicsit mozgott a kezem, kicsit nagyobb volt a szórásom, és a kicsit rossz lövések így rosszabbak lettek, mint amilyenek szoktak lenni, ezeknek tudhatók be ez az alacsonyabb lövések."

