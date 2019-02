Bevette a jeges Balatont a Hidegen Légió

Útnak indult a Hidegen Légió a Balatonon. Így nevezi magát az a néhány lelkes hajós, akik úgy gondolták, a vitorlásoknak nem lehet akadály a jég. A túra egyben figyelemfelhívás is, hogy megmutassák, télen is vannak programok a Balatonon, érdemes ilyenkor is a tóhoz látogatni.