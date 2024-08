Betlehem Dávid országos csúccsal döntős 1500 méteres gyorsúszásban

Megosztás itt:

A veszprémiek 20 éves versenyzője - aki nyíltvízi úszásban is indul a francia fővárosban - 14:45.59 perces idővel teljesítette az előfutamban a leghosszabb medencés távot, ezzel Kis Gergő 2011-es rekordját (1:45.66) adta át a múltnak.

"Nagyon örülök neki, hogy ennyire jól ment az úszás, már a második futamban látszódott, hogy komoly iramot kell menni. Végül a bevonulásunknál szerencsére nem láttam az időket, és úgy voltam vele, hogy inkább egy jót akarok versenyezni. Hatalmas élmény. Próbálok holnap még egy kicsit előre lépegetni" - mondta a vegyes zónában Betlehem.

Ebben a számban így 1980 óta először lesz magyar döntős, akkor Wladár Zoltán - a szövetség jelenlegi elnöke és Moszkvában olimpiai bajnok, Wladár Sándor bátyja - hetedik volt.

Sárkány 400 és 800 méter gyorson is egyéni csúcsot úszott, mindkét számban 14. lett. Az Egyesült Államokban tanuló és versenyző, de nyáron a veszprémi nyíltvízi klasszisokkal készülő 20 éves magyar versenyző eddigi legjobbját (14:53.19) ezúttal is megjavította, 14:52.42 perces idővel csapott célba, amivel összesítésben 11. lett.

"Az egyik szemem sír, a másik nevet. Ez egy nagy lehetőség volt, amivel szerintem azért valamennyire éltem is. Nyilván sokan többet vártak tőlem, én is. Előzetesen úgy voltam vele, ha elégedett leszek minden úszásommal, akkor az pozitív, ez kilencvenöt százalékban meg is történt" - nyilatkozta az MTI-nek Sárkány, aki új amerikai "állomáshelyén" az Indiana egyetemen várhatóan több olyan úszóval is együtt készülhet majd, akik most itt voltak az olimpiai mezőnyben, ettől pedig komoly fejlődést vár a jövőben.

A szám döntőjét vasárnap 18.37-kor rendezik.

Fotó: MTI/Kovács Tamás