Belefásult a fociba, távozik a fideszes képviselő

„Belefásultam abba a közegbe, ami körülveszi a magyar labdarúgást, sajnos nem egyenlőek a feltételek, ezt láthattuk a bajnokság utolsó fordulójában is. A személyem miatt rengeteg támadás érte ezt a települést, pedig csak egy egyszerű képviselő vagyok, aki szereti a sportot” – nyilatkozta Tiba István a csakfoci.hu-nak.

A portál információi szerint az új szezontól már nem Tiba István lesz az NB 1-ből kiesett balmazújvárosi csapat vezetője.

Tiba István a Digi Sportban arról beszélt, hogy nem tudtak elég TAO-s pénzt szerezni, ellentétben más csapatokkal, amik mögött magasabb rangú politikusok állnak.

„Én egy mezei képviselő vagyok. Belőlem van még 199 az Országgyűlésben, ez nem olyan nagy kunszt. Ha már valaki magasabb tisztséget tölt be, nem feltétlenül a futballban, de például a taotámogatás-igénylésnél... Tehát, amíg mi most is ott tartunk, hogy nem tudtuk kis csapat létünkre feltölteni az elmúlt évi taoforrásainkat, addig az olyan kluboknál, ahol olyan szereplők vannak, akiknek a neve vonzó, vagy vonzó őket támogatni, még akkor is, ha semmi előnyt nem jelent. De mit számít, hogy Tiba Istvánt támogatom, egy képviselőt támogathatnék – akárkit – ugyanígy az Országgyűlésben, akinek valami köze van a sporthoz, de egy államtitkárt azt teljesen más” – fejtette ki a képviselő.

Tállai András az új kormányban már nem vezeti a NAV-ot, de államtitkár maradt. A focit ő is szereti, és egyben a Mezőkövesdi FC-t is vezeti. A településre bőven jutott az elmúlt években a taos százmilliókból, a csapat feljutott az első osztályba, új stadiont kapott és sportszálló épít.

Ettől is nagyobb fejlődés volt Felcsúton, a miniszterelnök falujában, ahol – bár a szurkolótábor még a hazai viszonyok között is aprónak számít – milliárdokért építettek stadiont és akadémiát, a költések egy részét viszont itt is titkolják.

Az NB I.-es újoncként kiesett Balmazújváros mellett, a másik búcsúzó a Vasas. Az angyalföldiek csak a másodosztályban avathatják az új stadionjukat.

Az első osztályba feljutott csapatok pedig: a Fidesz alapító Deutsch Tamás elnökölte – tavaly új stadionnal kiesett – MTK, a másik pedig a leköszönt fejlesztési miniszter, Seszták Miklós csapata a Kisvárda, ahol szintén labdarúgó stadion épül.

Az Orbán-kormányok 2010-es hivatalba lépése óta ömlik a pénz a magyar labdarúgásba. A stadionok fenntartása viszont nem akkora üzlet mint a felépítésük, Diósgyőrben máig nem tudni hogy ki üzemelteti a létesítményt.

Hiába a sok pénz, az eredményekre várni kell. A Magyar Labdarúgó Szövetség tízéves tervében a stadionok fejlesztése mellett, kiemelt cél a nézőszám növelése. A 6 ezer fős átlag lenne a kívánatos, elmozdulás viszont nincs. A nézőszám stagnál és a klubcsapatok sem kezdtek jobban teljesíteni a nemzetközi porondon.

A közpénzek átlátható felhasználásáért dolgozó szervezet szerint hűbéri rendszer kiépítésére használja az állam a taoforrásokat. Azt hogy melyik csapat kap pénzt a vállalkozói társasági adón keresztül, a politikusokon múlik, és nem a csapat teljesítményén vagy igényein.

„Magyarországon a cégek azoknak a sportszervezeteknek juttatják a társasági adókötelezettségük egy részét, amely sportszervezetek magas politikai kapcsolattal, jó politikusi beágyazottsággal rendelkeznek. Csak 2016 végéig 360 milliárd forint tűnt el az államkasszából és került sportágakhoz” – mondta Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója.

A Transparency International Magyarország az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a megszűnt Nemzetgazdasági Minisztérium ellen is bírósági pereket nyert a taos pénzek felhasználása ügyében. Hiába viszont a Kúria döntése, az adatok lassan érkeznek. Azt viszont már most megállapították, hogy volt olyan eset, ahol akadémia néven, balatoni szállodát üzemeltettek.