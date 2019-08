Bejelentette visszavonulását Diego Forlán

Nyomásgyakorlási kísérletnek minősítette Dömötör Csaba a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában azt az alaptalan kritikát, amit Finnország volt budapesti nagykövete fogalmazott meg, miszerint „Magyarország az egyik legkorruptabb ország az unióban”. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára botránynak tartja, hogy Dobrev Klára egy olyan portugál tisztviselőt alkalmaz Brüsszelben, aki egy súlyos korrupciós ügy főszereplője. Politikai paktumot kötne volt politikusával az MSZP. A szocialisták budapesti elnöke szerint Hunvald György nem könnyíti meg az ellenzék helyzetét azzal, hogy független polgármester-jelöltként elindul a VII. kerületben. Molnár Zsolt azt javasolja volt párttársának, Hunvald Györgynek, hogy lépjen vissza a polgármester-jelöltségtől, cserébe önkormányzati képviselőként támogatnák. Elcsalják az ellenzéki előválasztást Ferencvárosban a szocialisták - közölte nyilvános Facebook posztjában Baranyi Krisztina független jelölt. Csütörtökön kell minden jegyzőnek és megyei főjegyzőnek megállapítania, hogy az önkormányzati választáson hány ajánlásra van szükség a jelöltek és listák indulásához. A gyermeket nevelő családok már augusztus végén megkapják a szeptemberben esedékes családtámogatásokat - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Közel 30 százalékkal nőtt a kínálat az albérletek piacán a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után - derült ki az ingatlan.com legfrissebb körképéből. Júliusban csaknem 30 százalékkal több új kocsit helyeztek forgalomba Magyarországon, mint egy évvel korábban – mondta Erdélyi Péter, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének ügyvezető elnöke. A nagycsaládosok autóvásárlási támogatására július 1-je óta több mint nyolcezer igény érkezett – közölte Beneda Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának családpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Két hónap alatt 340 millió forintnyi pályázatot nyújtottak be az előadóművészeti tao helyébe lépett közvetlen támogatási rendszerben a történelem dicső pillanatainak bemutatására - jelentette ki Rétvári Bence, az EMMI államtitkára. Teljes fordulatszámon üzemel szeptember 1-től a Magyar Posta elektronikus kézbesítési rendszere, amelynek a kifejlesztésére a társaság 2,4 milliárd forint uniós támogatás mellett 1,9 milliárd saját forrást fordított - írja a Világgazdaság. Napelemparkot létesített a Videoton Holding Zrt. saját, székesfehérvári ipari parkjában. Az olasz parlament által elfogadott új migrációs törvénycsomag véget vet az olasz tengereken a migránsokat statisztaként felhasználó civil szervezetek show-műsorának - jelentette ki Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes. Csupán 20 százalék a német alapanyagok aránya a Bundestag büféinek és éttermeinek kínálatában, ami elfogadhatatlanul alacsony – véli a CDU egyik vezető politikusa a Bild című német lap beszámolója szerint. Ismét húszezer fölé emelkedett az égei-tengeri görög szigeteken tartózkodó menedékkérők száma - közölte a görög polgári védelmi minisztérium. Terrortámadások elkövetésének kockázata áll fent Európa területén az elkövetkező hónapokban - nyilatkozta Didier Reynders belga külügyminiszter a Bel RTL nevű belga tévécsatornának. Ismét antiszemita incidens történt Németországban, ezúttal Münchenben - a helyi zsidó közösség vezetője szerint veszélyes trend bontakozik, amelyet sürgősen fel kell tartóztatni. Határozatlan időre bezárták a vilniusi zsinagógát és a hozzátartozó irodát antiszemita fenyegetések miatt - jelentette be a litvániai zsidó közösség. A görög parlament megszavazta Kiriákosz Micotákisz konzervatív miniszterelnök törvénytervezetét, amely szerint bizottságot hoznak létre a minisztériumok felügyeletére. Az Európai Unió szerint a Boris Johnson vezette konzervatív brit kormány első számú forgatókönyve, hogy megállapodás nélkül szűnik meg az Egyesült Királyság EU-tagsága - jelentették brit lapok uniós forrásokra hivatkozva. Egy friss közvélemény-kutatás szerint a skótok többsége a függetlenségre szavazna a Nagy-Britanniától való kiszakadásról szóló újabb népszavazáson. Négy ukrán katona meghalt, amikor az ellenséges erők tüzet nyitottak rájuk a Donyec-medencei fegyveres konfliktus övezetében - közölte a kijevi védelmi minisztérium. Vádat emeltek a múlt hét szombaton El Pasóban 22 embert lemészárló férfi ellen - a 21 éves tömeggyilkosra halálbüntetést kért az ügyész. Zároltatta a venezuelai kormány minden vagyonát az amerikai elnök. Donald Trump közölte: a Maduro-kabinet emberi jogi visszaéléseket követ el, önkényesen tartóztat le és vet börtönbe embereket és korlátozza a sajtószabadságot. Teherán kész tárgyalni Washingtonnal, de elvárja az Egyesült Államoktól, hogy előbb oldja fel az ellene hozott összes szankciót - erősítette meg Haszan Róháni iráni elnök. Irán három új, nagy találati pontosságú, távirányítású rakétát fejlesztett ki, ami azt mutatja, hogy az ország kész megvédeni magát - jelentették be a teheráni védelmi minisztériumban. A keddi két rakétakísérlet figyelmeztetés volt az Egyesült Államoknak és Dél-Koreának, hogy hagyjanak fel közös hadgyakorlataikkal a Koreai-félszigeten és térségében - jelentette ki Kim Dzsong Un észak-koreai vezető. Az izraeli legfelsőbb tervezési bizottság jóváhagyta 2304 új telepeslakás felépítését Ciszjordániában, és utólag törvényesített három jogszerűtlenül létrehozott izraeli települést. Kína katonai agressziója és zsákmányszerző gazdasági stratégiája sérti a nemzetközi szabályokon alapuló rendet - jelentette ki Tokióban Mark Esper amerikai védelmi miniszter. Több ezernyi jemeni beteg civilt nem tudnak sürgős orvosi ellátás céljából külföldre szállítani, mert a Szaúd-Arábia vezette nemzetközi katonai koalíció három éve zárva tartja a főváros, Szanaa repülőterét. Megfulladt hat bányász a Kongói Demokratikus Köztársaság Ituri tartományában található egyik aranybányában. Több mint 725 millió forint értékű aranyérméket raboltak fegyveresek az egyik mexikói állami érmekibocsájtótól Mexikóvárosban. Gyermeke ismerősének fényképét felhasználva csalt ki férfiaktól 15 millió forintot egy 51 éves nő egy internetes társkereső oldalon - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség. Gyorsított eljárásban bíróság elé állítottak két olasz, két lengyel és egy orosz férfit, aki Mogyoródon, a Hungaroringre kitelepült boltokból ruhákat lopott - közölte a Pest Megyei Főügyészség. Karambol miatt torlódás alakult ki az M5-ös autópályán Budapest felé, Gyál térségében. A balesetben egy ember megsérült. A zivatar, a felhőszakadás és a hőség veszélye miatt is figyelmeztetést adott ki több megyére és a fővárosra az Országos Meteorológiai Szolgálat. A Ferencváros 1:1-es döntetlent játszott a horvát Dinamo Zagreb otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában. A Budapest Honvéd fellebbezést nyújt be az Európai Labdarúgó Szövetség döntésével szemben, amelyben elutasította a klub óvását, amit a román Craiova elleni Európa-liga selejtezőn történt botrányos események miatt adott be. Bokaműtét miatt novemberig nem kosárlabdázhat Raksányi Krisztina, a magyar női válogatott csapatkapitánya. Elkezdődött a jegyértékesítés a budapesti öttusa-világbajnokságra.