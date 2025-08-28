Keresés

2025. 08. 28. Csütörtök
Bécsi dráma: Az ETO elbukta a Konferencia Liga álmot a Rapid ellen

2025. augusztus 28., csütörtök 20:58 | Hír TV

Tragédia Bécsben! A Győri ETO FC 2–1-es előnnyel érkezett, de az SK Rapid Wien elleni visszavágón összeomlott, és elbukta a Konferencia Liga főtáblát. Miért omlott össze a magyar reménység? Kattints, és tudd meg, hogyan foszlott szét az ETO történelmi esélye!

  • Bécsi dráma: Az ETO elbukta a Konferencia Liga álmot a Rapid ellen

A Győri ETO FC történelmi lehetőség előtt állt: az UEFA Konferencia Liga playoff-körének visszavágóján, Bécsben az SK Rapid Wien ellen harcolhatott a főtábláért. Az első mérkőzésen, Győrben aratott 2–1-es győzelem reményt adott, de a mai, 2025. augusztus 28-i összecsapás drámai fordulatot hozott. Sajnos nem tudták megőrizni előnyüket, és vereséggel búcsúztak a nemzetközi porondtól. Az ETO az első meccsen Samsondin Ouro és Zeljko Gavric góljaival, valamint Claudiu Bumba és Paul Anton remek játékával bizonyította, hogy képes nagyot alkotni. A bécsi Allianz Stadionban azonban a Rapid Wien fanatikus szurkolói és a hazai csapat agresszív játéka túl nagy falatnak bizonyult. A Rapid, bár az első meccsen hibázott, most kihasználta otthoni előnyét, és a győri védelem hibáit könyörtelenül megbüntette.

A magyar szurkolók szíve összetört: az ETO kiesése nemcsak a klub, hanem a magyar futball számára is fájó csapás. A Konferencia Liga főtáblája óriási lehetőség lett volna, hogy a Győri ETO és a magyar foci újra a nemzetközi reflektorfénybe kerüljön. Ehelyett most a kérdések maradnak: mi ment rosszul Bécsben, és hogyan áll talpra az ETO? A szurkolók dühösek, de a zöld-fehér szív tovább dobog – a következő szezonban új esély jöhet!

Eredmény: SK Rapid Wien 2–0 Győri ETO FC

Fotó: Kovács Péter

 

 

 Marosvásárhelyen, a 12. Vásárhelyi Forgatag nyitóünnepségén a magyar lélek ereje és a nemzeti összetartozás üzenete harsogott. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára világosan fogalmazott: a közelgő választásokon nem kevesebb forog kockán, mint az elmúlt 15 év nemzetpolitikai sikereinek megőrzése. Az a szellemiség, amely szerint „minden magyar felelős minden magyarért”, és amely a határon túli magyarságot nem idegenként, hanem a nemzet szerves részeként látja, most veszélyben van.

