Bécsi dráma: Az ETO elbukta a Konferencia Liga álmot a Rapid ellen

Megosztás itt:

A Győri ETO FC történelmi lehetőség előtt állt: az UEFA Konferencia Liga playoff-körének visszavágóján, Bécsben az SK Rapid Wien ellen harcolhatott a főtábláért. Az első mérkőzésen, Győrben aratott 2–1-es győzelem reményt adott, de a mai, 2025. augusztus 28-i összecsapás drámai fordulatot hozott. Sajnos nem tudták megőrizni előnyüket, és vereséggel búcsúztak a nemzetközi porondtól. Az ETO az első meccsen Samsondin Ouro és Zeljko Gavric góljaival, valamint Claudiu Bumba és Paul Anton remek játékával bizonyította, hogy képes nagyot alkotni. A bécsi Allianz Stadionban azonban a Rapid Wien fanatikus szurkolói és a hazai csapat agresszív játéka túl nagy falatnak bizonyult. A Rapid, bár az első meccsen hibázott, most kihasználta otthoni előnyét, és a győri védelem hibáit könyörtelenül megbüntette.

A magyar szurkolók szíve összetört: az ETO kiesése nemcsak a klub, hanem a magyar futball számára is fájó csapás. A Konferencia Liga főtáblája óriási lehetőség lett volna, hogy a Győri ETO és a magyar foci újra a nemzetközi reflektorfénybe kerüljön. Ehelyett most a kérdések maradnak: mi ment rosszul Bécsben, és hogyan áll talpra az ETO? A szurkolók dühösek, de a zöld-fehér szív tovább dobog – a következő szezonban új esély jöhet!

Eredmény: SK Rapid Wien 2–0 Győri ETO FC

Fotó: Kovács Péter