Beckham lábtenisszel melegítette be Leclerc-et a Miami Nagydíjra

A Los Angeles-i labdarúgócsapat tulajdonosa, a korábbi Machester United játékos is ott volt a boxutcában. És ha David Beckham ott járt, akkor meg is látogatta kedvenc csapatát a Ferrarit. Charles Leclerc a piros nyilak versenyzője, meg is kérte egy kis bemelegítésre a futam előtt. És ezt nem máshogy mintsem lábtenisszel tették meg a fiúk. És trükkökben sem volt hiány. Volt, hogy Beckham sarokkal, míg Leclerc fejjel adta vissza a labdát. Természetesen a végén egy-két baráti jótanács se maradhatott el, a profi futballistától.

Hír TV