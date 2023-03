Be lehet vinni a történelmi Magyarországot ábrázoló molinókat a válogatott meccseire

Megosztás itt:

Az MLSZ honlapjának keddi beszámolója ismerteti, egyértelmű állásfoglalását kért a történelmi jelkép kihelyezésének engedélyezése ügyében az európai szövetségtől (UEFA) és a diszkriminációellenes csoportjától (FARE).

A két szervezet az MLSZ érvelését elfogadva elismerte, hogy önmagában a történelmi Magyarország térkép és az árpádsáv színei nem minősülnek rasszista magatartásnak, ugyanakkor a drapériára helyezett további szimbólumokra és feliratokra, a szurkolói rigmusokra ez nem vonatkozik - olvasható a közleményben.

Az MLSZ azt a tájékoztatást adta, hogy a két szervezet továbbra is harcol a kirekesztés, ezen belül a rasszizmus ellen, ezért az ilyen üzenetet hordozó transzparenseket ezután is büntetni fogja, ugyanakkor jelentős előrelépésnek tekinti, hogy a kizárólag a történelmi Magyarország térképét és a magyar nemzeti színeket tartalmazó molinó önmagában nem minősül fegyelmi vétségnek.

Az egyeztetések eredményeképpen a történelmi Magyarország tiszteletét és a határon túli szurkolókkal való összetartozást szimbolizáló drapéria stadionba történő bevitelét a szövetség engedélyezni fogja - szerepel az állásfoglalásban, amelyből kiderült, hogy ehhez négy feltételnek kell megfelelni: kizárólag a történelmi Magyarország térképét ábrázolhatja, más szimbólumot vagy feliratot nem, csak piros, fehér és zöld színek lehetnek rajta, a molinót - a megszokott módon - be kell mutatni tartalma, valamint az égésmentesítés ellenőrzése miatt, illetve a molinó a stadionban nem korlátozhatja a szurkolókat a mérkőzés zavartalan nézésében.

Ha a fentiek szerint engedélyezett drapériára a kihelyezésekor bármilyen módon rasszista vagy politikai üzenet kerül, illetve a drapériához bármilyen rasszista vagy politikai üzenet kapcsolódik, akkor az fegyelmi eljárást von maga után, és ezzel a szurkolóink maguknak, szurkolótársaiknak, a csapatnak és a magyar labdarúgás megítélésének ártanak - szögezte le az MLSZ.

Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője arról számolt be az MTI-nek, hogy "óriási az érdeklődés a válogatott soron következő mérkőzései iránt, ugyanis a csütörtöki, észtek elleni barátságos mérkőzésre már több mint 40 ezer jegy kelt el, míg a jövő hétfőn esedékes bolgárok elleni Eb-selejtezőre 50 ezernél is többen váltottak belépőt".

Továbbra is lehet jegyeket venni a két mérkőzésre a meccsjegy.mlsz.hu oldalon. A kapunyitás két órával a kezdés előtt lesz. Javasoljuk a közösségi közlekedés igénybe vételét, illetve azt kérjük a szurkolóktól, hogy időben érkezzenek a gyors és gördülékeny beléptetés érdekében és csomagokat ne hozzanak - mondta Sipos Jenő. Beszámolt arról is, hogy ezúttal is lesz szurkolói falu, ahol különböző aktivitásokat próbálhatnak ki az érdeklődők, lesz freestyle bemutató, arcfestés, csocsó, sőt, a korábbi Európa-bajnokságok hivatalos labdáit is megtekinthetik a drukkerek.

A Magyarország-Észtország felkészülési mérkőzés csütörtökön 19.30-kor kezdődik a Puskás Arénában, míg négy nappal később a Magyarország-Bulgária Eb-selejtező 20.45-kor.