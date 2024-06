Barcelonába költözik a magyar válogatott játékos

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Agyonlőttek egy mexikói polgármestert Agyonlőttek a dél-mexikói Guerrero államban hétfőn egy nemrég megválasztott polgármestert - közölték a helyi hatóságok. Feloszlatta háborús kabinetjét az izraeli miniszterelnök Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő feloszlatta hétfőn háborús kabinetjét, miután Beni Ganc, a centrista Nemzeti Egység párt vezetője, volt védelmi miniszter egy héttel ezelőtt kilépett a testületből - jelentette be hétfőn a miniszterelnöki hivatal szóvivője.