2017. október 29.,
vasárnap, Nárcisz napja

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Babos Tímea világbajnok lett

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2017. október 29., vasárnap 13:15, frissítve: vasárnap 13:20

Babos Tímea és a cseh Andrea Hlavacskova nyerte meg a hétmillió dollár összdíjazású szingapúri tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét.

A vasárnapi fináléban 4:6, 6:4, 10-5-re győzték le a Kiki Bertens, Johanna Larsson holland, svéd duót. A 24 esztendős Babos harmadszor szerepelt a vb-n, amit első magyarként nyert meg. Babosnak még Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált Facebook-oldalán.

Babos TímeaWTA

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