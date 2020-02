Babos Tímea győzelemmel kezdte a selejtezőt

Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a DK elnöke korábban rablóprivatizációt folytatott és ő maga is azon lett milliárdos - mondta Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő. Nacsa Lőrinc hozzátette: 2010 óta viszont a másfélszeresére, 12 ezer milliárd forintról 18 ezer milliárdra nőtt az állami vagyon. Ez az információ önmagában megmutatja, hogy mi a különbség a mostani nemzeti és a Gyurcsány-kormány között. Piszok nehéz volt leülni azokkal egy asztalhoz tárgyalni, akik ellen egyébként létrejöttünk - erről beszél a Jobbik frissen megválasztott elnöke egy a Hír Televízió birtokába jutott hangfelvételen, amely a párt tisztújító kongresszusáról szivárgott ki. Jakab Péter a balliberális pártokra utalva külön hangsúlyozza, hogy a Jobbik tolvajok ellen jött létre, ehhez képest most együtt kell menetelniük a csatában. Rasszista bűncselekmény miatt felfüggesztett börtönre ítélték Szabó Balázst, a Jobbik újpesti politikusát - értesült a Pesti Srácok.hu. Szabó Balázs - aki az ellenzéki összefogás jelöltjeként nyert mandátumot Újpesten - két év, öt évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott, mert társaival tunéziai fiatalokat bántalmazott. Több gyöngyöspatai is elfogadná az oktatást - értesült a Magyar Nemzet. A lap rámutat, hogy csaknem tucatnyian a pénzt választanák, de azt kifejezetten tanulásra akarják fordítani, így velük sem kizárt a megállapodás. A gyöngyöspataiak 99,7 százaléka nem írta alá Setét Jenő roma polgárjogi aktivista petícióját - közölte Horváth László miniszterelnöki megbízott, a térség fideszes országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán. A képviselő emlékeztetett: a petíciót azért indították, hogy a támogatók szolidaritásukat fejezzék ki a gyöngyöspatai kártérítési perben a felperes, sérelmet szenvedett gyermekeket és családjaikat képviselő ügyvédekkel. Örömteli módosítás a hazafias értékek a nemzeti alaptantervben való megerősítése - mondta Czuczor Gergely, a budaörsi Szent Benedek középiskola történelemtanára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Czuczor Gergely szerint fontos, hogy a nemzeti érzést tanítsák a történelem kapcsán. Hangsúlyozta: a korábbi alaptantervek nem tartalmazták ezeket az értékeket megfelelő mértékben. A Magyarságkutató Intézet üdvözli az új Nemzeti alaptantervnek azokat a céljait, hogy a magyar történelem és irodalom tanításánál a nemzeti identitás megerősítését és a nemzeti kultúra megismertetését helyezik az oktatás középpontjába. A sertéspestis pusztítása miatt egekbe szöktek a termelői árak, ami forrást biztosít a gazdaságoknak a korábbi veszteségeik csökkentésére - írja a Magyar Nemzet. Péntektől újra magyar őshonos fajtaként tartják nyilván a mangalicát - jelentette be a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Feldman Zsolt azt mondta: ez a sertés része a magyar tradíciónak, a tenyésztők, a szakágazat és a szakminisztérium segítségével újra egy jól felépített márkává vált, amely része lehet immár a modern magyar gasztronómiának is. Médiaeseménynek szánt politikai nyomásgyakorlásnak lehettünk szemtanúi - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a csütörtöki szerb migránsmenetről. A röszkei határáttörési kísérletek és a kelebiai események felhívják a figyelmet arra, hogy a 2015-ös migrációs válság csak a kezdet volt, a jövőben újabbnál újabb migrációs hullámokra kell felkészülni Európában - közölte a XXI. Század Intézet. A Migrációkutató Intézet szerint a korábbi amerikai és európai példákhoz hasonlóan a déli határon csütörtökön történtek is komoly szervezettségre utalnak. Szoros az együttműködés Washington és Budapest között a családpolitikában is - jelentette ki Novák Katalin, az EMMI család- és ifjúságügyekért felelős államtitkára Washingtonban. Hanna Novoszad oktatási miniszter egyik javaslatot sem tartja kivitelezhetőnek azok közül, amelyeket Szijjártó Péter külügyminiszter pénteki kijevi tárgyalásukon ismertetett vele az ukrajnai magyar nyelvű oktatási helyzet megoldására. Egy nap alatt újabb 86 ember halálát okozta pénteken Kínában az új koronavírus okozta tüdőgyulladás, ezzel 722-re emelkedett a járvány eddigi halálos áldozatainak száma. Feltehetőleg az új koronavírus által okozott betegség miatt meghalt egy amerikai és egy japán beteg egy vuhani kórházban - közölte a pekingi amerikai nagykövetség, valamint a japán külügyminisztérium. Öt újabb megbetegedéssel 11-re emelkedett az új koronavírussal fertőzöttek száma - közölte a francia egészségügyi miniszter. Angela Merkel kancellár nyomására lemondott a német kormánynak a keleti tartományok integrálásáért felelős biztosa a szerdai türingiai miniszterelnök-választás után. Több mint harminc iszlamista fegyveressel végzett Maliban az országban állomásozó francia haderő - jelentette be a francia hadsereg vezérkara. Izraeli katonák lelőttek egy palesztin tüntetőt az izraeli biztonsági erők a megszállt Ciszjordániában. Elrendelte Halil Arszlanov vezérezredes, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke helyettesének előzetes letartóztatását egy moszkvai katonai bíróság - a tábornokot két, rendkívüli nagy kárt okozó csalás ügyében való bűnrészességgel vádolták meg. Elbocsátották az amerikai Nemzetbiztonsági Tanácstól azt az Alexander Vindman nevű alkalmazottat, aki Donald Trump elnök ellen tanúskodott az elnök ellen indított alkotmányos felelősségre vonási eljárás képviselőházi meghallgatásain. Kilencven rendbeli bűncselekmény miatt emeltek vádat amerikai szövetségi ügyészek a tavaly augusztusi texasi terrortámadás elkövetője ellen - jelentette be az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma. Legkevesebb 10 embert lelőtt, és több másikat megsebesített egy katona Thaiföld északkeleti részén, Nahon Racsaszima városban. Több száz fős tömegverekedés volt egy kazahsztáni faluban, Maszancsiban péntek éjjel, nyolcan életület vesztették - közölte a belügyminisztérium. Nagyszeben közelében kisiklott reggel a Budapestre tartó Fogaras nemzetközi gyorsvonat mozdonya, a balesetben senki sem sérült meg - közölte az Agerpres hírügynökség. 27 tagú migránscsoport miatt rövid időre szünetelt a belépő határforgalom a tompai határátkelőhelyen – közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. ORFK: Kattintásvadász „kamuoldalak” olyan álhírekkel riogattak, amelyek szerint a koronavírus miatt budapesti pályaudvarokon többen összeestek és meghaltak. Közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt két ember ellen eljárást indítottak. Megöltek egy külföldi férfit Budapesten, az V. kerületben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Női jégkorong, norvégiai nemzetközi torna: Magyarország - Szlovákia 2:1 A Tatabánya 26:25-re legyőzte a spanyol BM Logrono La Rioja csapatát a férfi kézilabda EHF Kupa csoportkörének első fordulójában, Győrben. A magyar versenyzők három ezüstérmet szereztek az evezős ergométeres világbajnokság nyitónapján Párizsban. Bocskai István ökölvívó emlékverseny: Gálos Roland megnyerte az 57 kilogrammos kategória versenyét, Nagy Tímea (75 kg) és Kovács Richárd (63 kg) ezüstéremmel zárt. Rasovszky Kristóf lett az elmúlt év legjobb nyíltvízi úszója a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél. Továbbra is az Egyesült Arab Emírségekben, az al-Ain labdarúgócsapatában folytatja pályafutását a 108-szoros válogatott Dzsudzsák Balázs. Február 21-én 10 órakor kezdik árusítani a belépőket a március 26-án sorra kerülő Bulgária-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtezőre.