Babos párosban világelsőségre tör

Babos Tímea a tornagyőztesnek járó trófeával. Magyar teniszező utoljára 32 éve diadalmaskodott Grand Slam-tornán. Babosnak ez a bravúr Melbourne-ben sikerült, ahol a francia Kristina Mladenoviccsal az oldalán megnyerte a páros versenyt, míg a vegyes párosban döntőt játszott.

– Én egy másodpercig nem éreztem azt, hogy nem fogunk nyerni, ez nagyon pozitív volt. Nagyon magabiztos voltam, hihetetlenül jól játszottam. Egyéniben is jól ment, és párosban is úgy gondolom, hogy összességében én voltam a húzóerő – nyilatkozta a Grand Slam-győztes teniszező.

Babos Tímeának egyesben nem sikerült jól az elmúlt év. A világranglistát 57.-ként zárta, míg jelenleg a 35. helyen áll, köszönhetően a többi között a múlt heti tajvani tornának, amin mindössze egy szettet veszítve diadalmaskodott.

– Nagyon sok statisztikát nézünk az edzőmmel, és a döntő, hogy mennyire jól és agresszívan teniszeztem, kétszer annyi nyerő ütésem volt, mint ki nem kényszerített hibám, nagyon jól szerváltam végig. És ami a legfontosabb, hogy a nehezebb helyzetekben az egész torna alatt mindig elő tudtam rukkolni valami jó megoldással, úgyhogy elégedett lehetek az elmúlt egy hónap teniszével – mondta Babos.

A 24 éves versenyző párosban a világelsőséget tűzte ki, míg egyesben szeretne a top 20-ba kerülni. Utóbbit fontosabbnak tartja, de szerinte a kettő megfér egymás mellett.

– Januárban is úgy indult az első két verseny, hogy nem párosoztam, és így mentem oda első Grand Slam-versenyre, úgyhogy ebből is látszik, hogy nem kell minden héten párosozni ahhoz, hogy meglegyenek az eredmények. És valóban az egyéni sokkal fontosabb, top 40-es egyéni játékos vagyok, hatodik vagy hetedik évemet kezdem meg top 100-asként. És még mindig csak 24 éves vagyok, és nem gondolom, hogy már most ezen gondolkodni – tette hozzá a versenyző.

Babos Tímeát hazai pályán is láthatja a közönség. Címvédőként lép pályára a február 18-án kezdődő budapesti WTA-tornán.