Babos döntős párosban a US Open

2018. SZEPTEMBER 7., PÉNTEK GULYÁS GERGELY MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER: SZOLGÁLÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS ÉPÜLT KI MAGYARORSZÁGON 2010 ÓTA. PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER: MAGYARORSZÁG 2020-RA A GDP 1,8 SZÁZALÉKÁT AKARJA KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE KÖLTENI. A SARGENTINI-JELENTÉS VITÁJA ÉS AZ EP-VÁLASZTÁSRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS LESZ A FÕ TÉMA A FIDESZ-KDNP VELENCEI FRAKCIÓÜLÉSÉN MAGYAR IDÕK. SZIJJÁRTÓ PÉTER: BÁRMI LESZ A KIMENETELE A SARGENTINI-JELENTÉSSEL KAPCSOLATOS SZAVAZÁSNAK, MAGYARORSZÁG MEG FOGJA VÉDENI MAGÁT. A FIDESZES KÉPVISELÕK JELEZTÉK, HOGY NEM TÁMOGATJÁK A JELENTÉST, A DK-S KÉPVISELÕK VISZONT IGENNEL FOGNAK SZAVAZNI. CSÁRDI ANTAL (LMP): NEM MESZERICS TAMÁS, HANEM AZ LMP ELNÖKSÉGE DÖNT MAJD ARRÓL, HOGY ELFOGADJÁK-E A SARGENTINI-JELENTÉST AZ EP-BEN. KSH: 6,2 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ IPARI TERMELÉS JÚLIUSBAN. SIKERREL LEZÁRULT A TANKÖNYVEK KISZÁLLÍTÁSA AZ ISKOLÁKBA - MONDTA MARUZSA ZOLTÁN KÖZNEVELÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR. BEFEJEZÕDÖTT A CZEGLÉDY CSABA ÉS TÁRSAI ELLEN FOLYÓ NYOMOZÁS, HAMAROSAN VÁDAT EMELNEK MONDTA VÁRNAGY ROLAND ÜGYÉSZ. AZ MSZP TÜNTETÉST JELENTETT BE CZEGLÉDY CSABA SZABADON BOCSÁTÁSÁÉRT SZOMBATRA, A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG ÉPÜLETE ELÉ. MAGYARORSZÁG ÚJABB ÁLLAMKÖTVÉNY-KIBOCSÁTÁST TERVEZ A KÍNAI BELSÕ PIACON - SZÁMOLT BE VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER A BLOOMBERG HÍRÜGYNÖKSÉGNEK. BOGYAY KATALINT, MAGYARORSZÁG ÁLLANDÓ ENSZ-KÉPVISELETÉNEK VEZETÕJÉT AZ ENSZ-NAGYKÖVETEK NEMZETKÖZI EGYESÜLETÉNEK ELNÖKÉVÉ VÁLASZTOTTÁK. ANGELA MERKEL: NÉMETORSZÁG "STRATÉGIAI ÉRDEKE", HOGY NE FOGANATOSÍTSON OLYAN INTÉZKEDÉSEKET, AMELYEK TOVÁBB GYENGÍTIK TÖRÖKORSZÁG GAZDASÁGÁT. HÚSZ EMBER, KÖZTÜK AZ AUTÓPÁLYÁT ÜZEMELTETÕ AUTOSTRADE VEZETÕI ELLEN NYOMOZ AZ OLASZ ÜGYÉSZSÉG A GENOVAI HÍDOMLÁS ÜGYÉBEN. A LENGYEL ÜGYÉSZSÉG VÁDAT EMELT A LENGYEL KORMÁNY EGY VOLT ALKALMAZOTTJA ELLEN, AKI ÁLLÍTÓLAG OROSZORSZÁG JAVÁRA KÉMKEDETT. EMMANUEL MACRON: AZ EURÓPAI NÉPPÁRTNAK VÁLASZTANIA KELL MERKEL ÉS ORBÁN KÖZÖTT. A NATO-FÕTITKÁR SZERINT MACEDÓNIÁNAK ÉLNIE KELL A NATO-CSATLAKOZÁS LEHETÕSÉGÉVEL. OSZTRÁK KÜLÜGYMINISZTER: AMERIKÁVAL ÉS OROSZORSZÁGGAL IS MEG KELL KEZDENI A PÁRBESZÉDET A SZÍRIAI HELYZETRÕL. HASZÁN ROHÁNI, IRÁNI ELNÖK NEM TALÁLKOZIK DONALD TRUMPPAL AZ ENSZ SZEPTEMBERI KÖZGYÛLÉSÉN ÍRJA A FINANCIAL TRIBUNE ANGOL NYELVÛ IRÁNI LAP. BRIT MINISZTERELNÖK: BIZONYÍTÉKOK TÁMASZTJÁK ALÁ, HOGY A SZKRIPAL-ÜGY GYANÚSÍTOTTJAI AZ OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉS ÜGYNÖKEI. SZKRIPAL-ÜGY: A KREML MEGENGEDHETETLENNEK TARTJA AZ OROSZ VEZETÉSSEL SZEMBENI VÁDAKAT. AZ AMERIKAI, A NÉMET, A FRANCIA ÉS A KANADAI KORMÁNY SZERINT SZINTE BIZTOS, HOGY AZ OROSZ KORMÁNY HAGYTA JÓVÁ A MÉRGEZÉSES TÁMADÁST. A TÖRÖK TITKOSSZOLGÁLAT ÕRIZETBE VETT HAT, TÖRÖK ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ PROFESSZORT MOLDOVÁBAN „GÜLENIZMUS” GYANÚJÁVAL. KAMPÁNYKÖRÚTJA KÖZBEN MEGKÉSELTÉK A BRAZÍLIAI ELNÖKVÁLASZTÁS EGYIK SZÉLSÕJOBBOLDALI JELÖLTJÉT. BUENOS AIRESBEN EZREK VONULTAK AZ UTCÁKRA CSÜTÖRTÖKÖN MAURICIO MACRI ARGENTIN ÁLLAMFÕ KORMÁNYÁNAK MEGSZORÍTÓ INTÉZKEDÉSEI ELLEN. PEDOFÍLIA GYANÚJA MIATT RAZZIÁT TARTOTT A RENDÕRSÉG A SIKETEK EGYHÁZI ISKOLÁJÁBAN, ARGENTÍNÁBAN. NEW YORK ÁLLAMBAN ELRENDELTÉK AZ ÖSSZES KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁTVIZSGÁLÁSÁT AZ ESETLEGES SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉSEK MIATT. TÖRTÉNELMI SIKER: BEJUTOTT BABOS TÍMEA ÉS FRANCIA TENISZPARTNERE A US OPEN NÕI PÁROSVERSENY DÖNTÕJÉBE. 82 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT BURT REYNOLDS, AMERIKAI GOLDEN GLOBE-DÍJAS SZÍNÉSZ. 66 ÉVES KORÁBAN MEGHALT ÁDÁM TAMÁS SZÍNÉSZ, AKIT A LEGTÖBBEN A FAMÍLIA KFT. SZÉP KÁROLYAKÉNT ISMERTEK. BETEGEKET SZÁLLÍTÓ KISBUSZ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST A ZALA MEGYEI LENTIBEN. MOTORKERÉKPÁROSSAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ KAPOLY TÉRSÉGÉBEN, A MOTOROS SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. HÁBORÚS BÛNÖK MIATT KÖRÖZÖTT SZERB FÉRFIT FOGTAK EL A RENDÕRÖK A RÖSZKEI AUTÓPÁLYA-HATÁRÁTKELÕHELYEN.