Az utolsó másodpercekben dobott szenzációs góllal nyert a magyar válogatott Portugália ellen

A magyarok csütörtökön 31-28-ra kikaptak Hollandiától, kedden 18 órától pedig Izland ellen zárják a B csoport küzdelmeit. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, B csoport:

Magyarország-Portugália 31-30 (14-15)

--------------------------------------

MVM Dome, v.: Horácek, Novotny (csehek)

lövések/gólok: 46/31, illetve 42/30

gólok hétméteresből: 6/5, illetve 5/5

kiállítások: 12, illetve 12 perc

Magyarország:

------------

Mikler - Rodríguez 2, Máthé 8, Lékai 6, Topic 3, Szita 4, Bóka 3, cserék: Sipos, Rosta 1, Bodó 1, Hanusz 1, Ancsin 2, Székely, Ligetvári, szövetségi kapitány: Gulyás István

A magyarok húszfős keretéből ezúttal is Győri Mátyás, Borbély Ádám, Sunajko Stefan és Nagy Bence maradt ki. A bokasérüléssel bajlódó Bánhidi Bence bekerült a csapatba, de egy másodpercet sem játszott.

A hollandokkal szembeni csalódást keltő vereség után ezúttal is rosszul kezdte a találkozót a társházigazda, 0-3 után, csaknem öt perc elteltével szerezte első gólját. Tíz perc után megnyugodott, és támadásban, védekezésben, illetve kapusteljesítményben is javult a magyar együttes, amely 6-1-es sorozatot produkált, és negyed óra elteltével - a kontinenstorna során először - már vezetett (7-6).

Topic Petar és Rosta Miklós remekül helyettesítette Bánhidit, és bár a magyarok lendületbe kerültek, ez csakhamar megtört a kiállítások és a videós visszajátszások miatt. A folytatásban megint sok volt a hiba - elsősorban támadásban -, nem sikerült ellépni, sőt, a portugálok egyenlítettek, ekkor Gulyás István szövetségi kapitány időt kért. Az ellenfél tudatosan lassította a játékot, és mivel az utolsó bő öt percben ötször is betalált, a szünetben ismét vezetett.

A második felvonásban már Székely Márton állt a magyar kapuban, és mivel 13 perc alatt öt lövést is védett, a csapat újra ellépett két találattal (23-21). A portugálok dolgát védekezésben némileg megkönnyítette, hogy a magyar szélsőket ezúttal is alig foglalkoztatták. Az ellenfél újabb egyenlítése után Lékai Máté helyett immár Hanusz Egon irányításával egy 4-1-es sorozattal meglépett a magyar válogatott.

Hat és perccel a vége előtt Gulyás István időt kért, ám a folytatásban az elrontott magyar támadásokat kihasználva Portugália megint egyenlített (28-28). Az utolsó percre maradt a döntés, amit a hazaiak emberelőnyben tölthettek. Lékai hétméteresből, Daymaro Salina akcióból volt eredményes, a magyarok 12 másodperccel a vége előtt időt kértek, és már csak öt másodperc volt hátra, amikor Máthé Dominik a hálóba bombázott, ezzel beállítva a 31-30-as végeredményt.

A mezőny legeredményesebb játékosa Máthé volt nyolc góllal, és a meccs legjobbjának is őt választották. Az ellenfélnél Rui Silva, Antonio Areia, valamint a Pick Szeged irányítója, Miguel Martins is ötször talált be. Székely Márton hat, Mikler Roland öt védéssel járult hozzá a sikerhez.

A két csapat nyolcadik egymás elleni mérkőzésén két vereség mellett hatodszor győztek a magyarok.

Fotó: Csudai Sándor - Origo

MTI/Origo