Az Újpest kínos veresége után az elnök is magyarázkodott

Az Origo is beszámolt arról szombaton, hogy a labdarúgó Fizz Liga 7. fordulójában az Újpest FC 2-0-ra kikapott az újonc Kazincbarcika vendégeként. A borsodi csapat ezzel története első NB I-es győzelmét aratta, míg az Újpest újabb kínos vereségbe szaladt be a múlt heti Magyar Kupa-kiesés után. A lila-fehér szurkolók joggal kérték számon az övéiket a lefújást követően, hogy mégis mi történik a csapattal az utóbbi időben, arról már nem is beszélve, hogy a nagy ígéretek, meg a bajnoki dobogóról szőtt álmok mellett jelenleg hét forduló után hét megszerzett ponttal a hetedik az együttes, de csak három pont választja el a kiesőzónától.

Az Újpest fél órát állt a szurkolótábor előtt

A mérkőzés után az Újpest a stábbal együtt kiment a pálya szélére a szurkolók mellé, ahol mintegy félórát töltöttek, többek között Damir Krznar vezetőedző is beszélt a táborral, aki minden felelősséget vállalt a vereségért. Mellette az Origo információi szerint a lila-fehér klub elnöke, Ratatics Péter is odaállt a szurkolók elé, hogy beszéljen a kialakult helyzetről.

Az Újpest legközelebb a bajnokságban a Nyíregyházát fogadja hazai pályán.

Forrás: Origo

Fotó: 24.hu