Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 21. Vasárnap Máté, Mirella napja
Jelenleg a TV-ben:

Front

Következik:

Digitális Honfoglalás - A Gyűlés (best of 11:00) 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Az Újpest kínos veresége után az elnök is magyarázkodott

2025. szeptember 21., vasárnap 09:20 | Origo

A labdarúgó NB I hetedik fordulójában történelmi siker született szombaton este. A Kazincbarcika csapata meglehetősen simán, 2-0-ra verte az Újpestet hazai pályán, márpedig az élvonalban még sosem győzték le a lila-fehéreket. A lefújás után a szurkolók számonkérést tartottak a pálya szélén a negyedik kerületieknek.

  • Az Újpest kínos veresége után az elnök is magyarázkodott

Az Origo is beszámolt arról szombaton, hogy a labdarúgó Fizz Liga 7. fordulójában az Újpest FC 2-0-ra kikapott az újonc Kazincbarcika vendégeként. A borsodi csapat ezzel története első NB I-es győzelmét aratta, míg az Újpest újabb kínos vereségbe szaladt be a múlt heti Magyar Kupa-kiesés után. A lila-fehér szurkolók joggal kérték számon az övéiket a lefújást követően, hogy mégis mi történik a csapattal az utóbbi időben, arról már nem is beszélve, hogy a nagy ígéretek, meg a bajnoki dobogóról szőtt álmok mellett jelenleg hét forduló után hét megszerzett ponttal a hetedik az együttes, de csak három pont választja el a kiesőzónától.

Az Újpest fél órát állt a szurkolótábor előtt

A mérkőzés után az Újpest a stábbal együtt kiment a pálya szélére a szurkolók mellé, ahol mintegy félórát töltöttek, többek között Damir Krznar vezetőedző is beszélt a táborral, aki minden felelősséget vállalt a vereségért. Mellette az Origo információi szerint a lila-fehér klub elnöke, Ratatics Péter is odaállt a szurkolók elé, hogy beszéljen a kialakult helyzetről. 

Az Újpest legközelebb a bajnokságban a Nyíregyházát fogadja hazai pályán.

 

Forrás: Origo

Fotó: 24.hu

További híreink

Ilyen lett az új magyar szupervonat – mutatjuk!

Elszabadult a pokol, botokkal lincselnének egy beteg embert: ez a Magyar Péter-féle Tisza Párt igazi arca?

"A bátyám ártatlanul életfogytiglant kapott" - Curtis kiborult a Megasztár stúdiójában

Szűkül a kör: új nyomok a túrázni indult Kaszás Nikolett eltűnésének ügyében

Szűz újhold érkezik ismét: 3 csillagjegynek új fejezet nyílik az életében

A Puskás Akadémia sorra kapja a pofonokat, a magyar válogatott támadó nagy pillanatának is lőttek

Óriási tömeg előtt vesznek végső búcsút Charlie Kirktől

Falhoz vágta az autóját az időmérőn, máris kirúghatják az F1-es sztárt – videó

Rendőrökre uszította a kutyáit egy visszaeső bűnöző migráns Spanyolországban + videó

További híreink

Rendőrökre uszította a kutyáit egy visszaeső bűnöző migráns Spanyolországban + videó

Sok telekomos nem fog örülni

Magyarországot vette célba az Antifa

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyarországot vette célba az Antifa
2
Korszakváltás kapujában? Orbán Viktor megmutatta, mi vár ránk a következő 10 évben + videó
3
Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt
4
Globál - Nógrádi György szerint elszabadult a pokol: lángokban álló Európa a polgárháború küszöbén + videó
5
DPK - Kudlik Júlia: a szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen + videó
6
Bomba robbant Brüsszelben: kiderült, miért indított támadást az Antifa ellen a magyar külügyminiszter
7
Orbán Viktor beszédet tart a Digitális Polgári Körök találkozóján – élőben + videó
8
Óriási tömeg előtt vesznek végső búcsút Charlie Kirktől
9
Elon Musk is beszállt a magyar és a svéd miniszterelnök között zajló vitába + videó
10
Hegyi Zsolt: nem tudtuk megnyitni vasárnap reggel a Keleti pályaudvart

Legfrissebb híreink

Ma van a magyar dráma napja

Ma van a magyar dráma napja

 Ma van a magyar dráma napja, amelyet 1984 óta tartanak meg Madách Imre Az ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Ősi riválisukat fogadják Szoboszlaiék az Anfielden

Ősi riválisukat fogadják Szoboszlaiék az Anfielden

 A címvédő és százszázalékos teljesítménnyel listavezető, Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool a városi rivális Evertont fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának szombati nyitómérkőzésén, a második Arsenal pedig vasárnap este rangadón látja vendégül a Manchester Cityt.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!