Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 04. Szombat Ferenc napja
Jelenleg a TV-ben:

Lovagias ügy

Következik:

Hazahúzó 01:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Az új magyar BMX sportsztár még csak 16 éves

2025. október 04., szombat 21:47 | MTI
Európa-bajnokság BMX Molnár Noémi Európa-bajnoki ezüstérem

Molnár Noémi 16 évesen Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett a BMX-esek eindhoveni Európa-bajnokságán, a szabadstílusú park versenyszámban, Újváry Zoltán pedig hatodikként zárt.

  • Az új magyar BMX sportsztár még csak 16 éves

A kontinensviadal honlapja alapján Molnár a selejtezőből 72,84 pontos átlaggal a második helyen jutott a döntőbe a 16 induló közül az olimpiai programban szereplő számban. A fináléban a két kör közül a magasabb pontja számított, Molnár 88,10 pontos gyakorlatával a második pozícióban végzett. Az aranyérem a három éve ezüstöt nyerő német Kim Lea Müller nyakába került, aki már a selejtezőből is a legmagasabb pontszámmal jutott tovább.

Újváry Zoltán 84,56 ponttal, negyedikként lépett tovább a selejtezőből, a döntőben pedig elsőre 85,3 pontot kapott, ami hatodik helyet ért számára az Eb eredményközlője alapján. A számban a brit Dylan Hessey diadalmaskodott.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Így született a Macskafogó – Öt titok, amit eddig nem tudtál a legendás magyar rajzfilmről

Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket

Elesett Budapest: mentők és tűzoltók mindenütt

Perdöntő bizonyíték? Sokkoló részletek derültek ki Kaszás Nikolett halálával kapcsolatosan

Két csillagjegy, akiknek a káosz uralta élete végre lecsillapodik

A földön kellett aludniuk a Debrecenbe utazó dán kézilabdázóknak

Cseh választások: győzött az ANO, Andrej Babiš pártja + videó

Az Arsenal és a Manchester United is otthon tartotta a három pontot

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

További híreink

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

Cseh választás: egyértelmű az ANO párt előnye + videó

Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét
2
Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány
3
Andrej Babiš behozhatatlan előnnyel vezet a csehországi választásokon + videó
4
Egy 39 éves diplomata lehet az új amerikai nagykövet Budapesten
5
Cseh választások: győzött az ANO, Andrej Babiš pártja + videó
6
Orbán Viktor közös sajtótájékoztatója Nagy Elekkel a MKIK elnökével – élő adás + videó
7
Elkezdődött a Pécs Pride + videó
8
Andrej Babiš exkluzív interjút adott a HírTV-nek + videó
9
Csehországban leválthatják a háborúpárti kormányt
10
Orbán Viktor: Nem szép látvány, de a Tisza Párt ilyen + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

TF 100 – Száz éve a pályán (1. rész) + videó

TF 100 – Száz éve a pályán (1. rész) + videó

 TF100 néven útjára indul egy hatrészes műsorfolyam, amely, ahogy a neve is mutatja, a Testnevelési Egyetem elmúlt 100 esztendeivel, illetve a Testnevelési Egyetem mai sportra gyakorolt hatásaival fogunk majd foglalkozni.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!