Az RSM2 futott be elsőként az 52. Kékszalag Nagydíjon

A kormány nem kíván változtatni a koronavírus-járvány elleni védekezést szolgáló, jelenleg hatályos intézkedéseken, mert bármilyen módosítás kockázatos lenne - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely közölte: a zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó szabályokat augusztus 15. után is fenntartják, koncerteket csak 500 fő alatt lehet szervezni. A kormány 5,3 milliárd forintos támogatást nyújt a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került zenészszakmának - jelentette be Gulyás Gergely. 19 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4484 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3346-an már meggyógyultak. Mindig az egészség és az emberi életek védelme az elsődleges - hangsúlyozta a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Farkas Örs közölte: az egész világon romlik a járványügyi helyzet, a kormány ezért úgy döntött, hogy nem változtat a jelenlegi szabályokon, hiszen azok biztosították, hogy hazánkban nem emelkedett számottevően a fertőzöttek száma. Már csaknem 1,2 millióan töltötték ki online vagy postai úton a nemzeti konzultációs íveket - számolt be a friss adatokról Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A kormány levélben fordul az Európai Bizottsághoz, hogy a postánál megvalósulhasson a béremelés - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Nagy volt a befolyása Juhász Péternek, az Együtt korábbi elnökének az Index szerkesztőségére - mondta Bodolai László, az Index igazgatósági elnöke a Spirit fm-en. Elismerte Dobrev Klára, hogy egy brüsszeli jelentésről egyeztetett az Index kirúgott főszerkesztőjével. A Demokratikus Koalíció EP-képviselője az ATV-ben azt ugyanakkor tagadta, hogy beleszólt volna abba, hogy miről írjanak a portálon. Letartóztatták Joób Márton szegedi önkormányzati képviselőt. A 2018-ban az országgyűlési választásokon MSZP színeiben indult politikust bűnszervezetben elkövetett többszáz milliós ÁFA-csalás vádjával vették őrizetbe. A Botka Lászlót támogató Összefogás Szegedért Egyesület önkormányzati képviselője és társai után már régóta nyomozott NAV. Hétfőig lehet jelentkezni a Családbarát munkahely pályázatra, amelyen akár ötmillió forint támogatást is kaphatnak a cégek családbarát intézkedések megvalósítására - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Az agrár-felsőoktatás integrációval a XXI. század kihívásaira keresi a válaszokat a megújuló Szent István Egyetem - közölte Nagy István agrárminiszter Gödöllőn. Szeptemberben 35 milliárd forint értékben pályázati felhívást tesz közzé a szaktárca a hazai egészségipari gyártók fejlesztése érdekében - közölte György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. KSH: Az első félévben 8697 új lakás épült, 34 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 12 475 volt. Magyarország továbbra is mindent megtesz azért, hogy a nyugat-balkáni országok minél előbb csatlakozhassanak az Európai Unióhoz, mivel ez gazdasági, stratégiai és biztonsági érdeke - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Horst Seehofer belügyminiszter elutasította a berlini tartományi vezetés tervét, amelynek keretében mintegy háromszáz migránst fogadtak volna be a túlzsúfolt görögországi menekülttáborokból. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy kezdeményezte az Európa Tanács isztambuli egyezményének alkotmánybírósági vizsgálatát. A világon 17 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 667 011, a gyógyultaké 9 948 163 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ausztriában az elmúlt 24 órában 105 új koronavírusos esetet észleltek, eddig csaknem 21 ezer ember koronavírus-tesztje lett pozitív, közülük 718-an haltak bele a betegségbe. Csehországban ismét magas a napi újabb koronavírus-fertőzések száma: kedden és szerdán is több mint 275 Covid-19 megbetegedést mutattak ki, holott június végén a napi növekedés már jóval száz eset alatt mozgott. A lengyel kormány újból bevezetheti a kötelező házi karantént azok számára, akik a koronavírus-járvány intenzív erősödéséről beszámoló európai és Európán kívüli országokból térnek vissza - jelezte Piotr Müller kormányszóvivő. Romániában meghaladta a 20 ezret a nyilvántartott aktív koronavírus-fertőzöttek, illetve a 400-at az intenzív terápiára szoruló súlyos esetek száma. A román kormány kétszínűsége vezetett a járványhelyzet rosszabbodásához - mondta Pászkán Zsolt Románia-szakértő a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A szakember közölte: Romániában rendőrállami módszerekkel próbálták betartatni a szabályokat, miközben a vezető politikusok nem tartották be azokat. Rekordszámú, 363 új fertőzöttet regisztráltak az utóbbi 24 órában Bosznia-Hercegovinában, ahol a koronavírus-járvány kezdete óta hivatalosan 11 109-en fertőződtek meg. Hetek óta nem látott mértéket ért el Németországban a fertőzöttek napi száma 902 esettel - közölte a Robert Koch intézet. Kötelező lesz a szájmaszk több holland és számos francia városban. Spanyolországban 412 aktív járványgócot tart nyilván az egészségügyi minisztérium, egy nap alatt több mint 1200 új fertőzöttet regisztráltak. Rekordot döntött a koronavírus-fertőzöttek napi száma a Fülöp-szigeteken: az elmúlt 24 órában 3954 új esetet regisztráltak. Pozitív lett a brazil elnök, Jair Bolsonaro feleségének koronavírus-tesztje öt nappal az után, hogy az államfő bejelentette, kigyógyult a vírus okozta Covid-19 betegségből. A Fehéroroszországban őrizetbe vett 32 orosz zsoldoskatona terrorcselekményeket akart elkövetni Minszk gyanúja szerint az ország területén - közölte a fehérorosz nemzetbiztonsági tanács államtitkára. A fehérorosz hatóságok azt feltételezik, hogy Szvjatlana Cihanouszkaja ellenzéki elnökjelölt férje kapcsolatban állhat a Minszk közelében őrizetbe vett, erőszakcselekményre készülő orosz zsoldosokkal - közölte a BelTA hírügynökség. Fehéroroszország és Ukrajna megállapodott abban, hogy megszigorítják közös határuk ellenőrzését. Hongkongban kizártak 12 demokráciapárti jelöltet a szeptemberi parlamenti választásokból - közölte a különleges közigazgatású kínai terület kormánya, és több kizárt képviselő hevesen bírálta az intézkedést mint a szabadságjogok elleni újabb támadást. Donald Trump amerikai elnök felvetette az alkotmány értelmében november elején esedékes elnökválasztás elhalasztását, azt hangsúlyozva, hogy a koronavírus-járvány miatt előtérbe került levélszavazás visszaélésekre adna lehetőséget. Ismét erőszakba torkollt az egyesült államokbeli Portlandben a faji megkülönböztetés és a rendőri túlkapások elleni tüntetés. A baloldali Black Lives Matter (Fekete Életek Számítanak) nevű mozgalom aktivistái gyújtogattak, és megdobálták a rendőröket. Útnak indult a Mars felé az amerikai űrkutatási hivatal legújabb Mars-járója, a Perseverance (Állhatatosság) - jelentette be a NASA. A Pécsi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a Szegedi Törvényszék másodfokú döntését és új eljárásra utasította a törvényszéket a Szeviép-ügyben. A Kúria fenntartotta a barátnőjét lúggal leöntő orvos korábban jogerősen kiszabott 11 éves szabadságvesztés-büntetését. Egy ember meghalt, többen megsérültek Érden két társaság összecsapását követően - közölte a rendőrség. Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó hivatalosan is tagja lett a Nemzet Sportolója társaságnak. Csirke Ferenc lett a női kosárlabda NB I-ben szereplő PEAC-Pécs vezetőedzője. Szombaton megrendezik a 38. Lidl Balaton-átúszást.