Az oroszokat is legyőzné az átalakulóban lévő magyar válogatott

A vb-ezüstérmes spanyolok után a bronzérmes orosz együttes ellen is győzne a magyar női vízilabda-válogatott a Világligában. A sorozatban a négy legjobb európai csapat szerepel, és a legjobb 3 kerül be a nyolcas szuperdöntőbe.

Bár a hollandok elleni első meccsen kikapott (6-7), a vb-ezüstérmes spanyolokat legyőzte (10-9) a magyar női vízilabda-válogatott a Világligában. Jövő hétfőn pedig a bronzérmes oroszok ellen ugrik medencébe Bíró Attila együttese. A szövetségi kapitány szerint okos játék kell a győzelemhez.

„Egy nagyon pontos, gyors és technikás vízilabdát játszanak, általában mindig sokgólos mérkőzés van az oroszok ellen. Mi szeretnénk kicsit kevesebb gólossá tenni, ami azt jelenti, talán jobban fekszik nekünk, ugye, ha, remélem, kevesebb gólt kapunk. A rohanós vízilabdába nem szeretnénk belemenni, bízom benne, hogy okos játékkal és hasonlóan jó védekezéssel, illetve emberelőnyös játékkal, mint amilyen a spanyolok ellen volt, meg tudjuk verni őket” – nyilatkozta.

A csapatkapitány dicsérte a válogatottba bekerülő fiatalokat. Keszthelyi Rita úgy véli: a jó védekezés lehet a siker kulcsa. „Tényleg mindent megtesznek, a bemelegítést is maximum erővel ússzák, hogy ők legyenek az elsők. Ez kell ahhoz, hogy minket is motiváljanak, de azt érzem, hogy fejben is nagyon ott vannak és figyelnek arra, hogy mi hangzik el az edzéseken. És mivel ez egy átalakuló válogatott, nagyon fontos szerepe van a védekezésnek, hogy azt tökéletesítsük, hiszen Eb-t is úgy tudtunk nyerni, hogy 7 volt a kapott gólátlag, az olimpián meg 10, tehát ez óriási különbség” – mondta.

Gangl Edina szerint átalakulóban van a válogatott, éppen ezért jó, ha a keret tagjai minél több időt töltenek együtt.

„Minden csapatban eljön az az idő, amikor jönnie kell a vérfrissítésnek, nálunk ez most kezdődött. Én örülök, hogy jönnek a fiatalok, hiszen nekünk is fontos, hogy meglegyen az utánpótlás, ha mi már nem leszünk, akkor egy stabil női válogatott legyen a következő generáció is. Ettől függetlenül azért van még jó pár rutinos játékos a keretben, mellettük pedig a fiatal hajtósak” – mondta a válogatott kapusa.

Az oroszok elleni mérkőzés másnapján a válogatott Görögországba utazik, ahol az olasz, a német, a görög és az izraeli együttes ellen vív selejtezőt egy új sorozatában, az Európa Kupában. Az ötösből az első három jut tovább.