Tovább forrnak az indulatok Imane Khelif miatt + videó

Aranyéremért szállhat ringbe Imane Khelif, elverte thaiföldi ellenfelét is az algériai bokszoló. A magát nőnek valló, de férfiakra jellemző X- és Y-kromoszómákkal is rendelkező Imane Khelif helyzete továbbra is társadalmi vitát okoz.