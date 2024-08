Az olimpia legnagyobb botránya: biológiai férfit kell legyőznie az olimpiai éremért Hámori Lucának Párizsban + videó

Megosztás itt:

Alig 46 másodpercig tartott csütörtökön, az algériai Imane Khelif és az olasz Angela Carini nyolcaddöntője a női ökölvívók 66 kg-os kategóriájában a párizsi olimpián. Carini azután adta fel a mérkőzést, miután az egyébként eredetileg férfiként született ellenfele, olyan erős ütést mért a fejére, hogy a fejvédője elmozdult, az orra pedig eltört. Az olasz bokszoló azután, hogy a férfi versenyzőt hirdették ki győztesnek, sírva rogyott össze a ring közepén.

Imane Kheliffet a tavalyi világbajnokság során zárták ki, miután a tesztek egyértelműen kimutatták a csak férfiakra jellemző kromoszómákat a vérében. Eredetileg az olimpián sem indulhatott volna, de végül a NOB és a párizsi olimpiai szervező bizottság engedélyezte, hogy férfiként nőket püfölhessen a ringben.

Nem a sportolókat kell ilyenkor kritizálni vagy bántani, hanem a szervezőket, akik ezt engedik – Deák Dániel a 21. Század Intézet vezető elemzője elmondta, hogy a mostani eset csak folytatása a megnyitón történteknek, és a jövőben ez még folytatódhat is.

A nagyobb felelősség ott van, hogy ezt megengedik, tehát ugye most egy magyar sportoló hölgy is szombaton megfog vele mérkőzni, tehát egészen, nem is tudom tragikus lesz ezt szerintem nézni 100 milliók, meg milliárd számra nézik ezeket a sporteseményeket és gyakorlatilag ugye most láttuk az olasz hölgy is elsírta magát a ringben – hangsúlyozta Deák.

Hámori Luca szombat délután fog megmérkőzni az algír férfi, Imane Heliffel, a negyeddöntőben.

A Híradóban kapcsoltuk Párizsból Varsányi Áront, Hámori Luca edzőjét, akit többek között arról kérdeztünk, hogyan készül Luca a holnapi küzdelemre és mit tapasztaltak, mit mondanak a sporttársak, a többi női versenyző, hogyan élik meg a kialakult helyzetet?